Una icona di iOS 14.3 beta punta ad AirPods Studio

Nelle scorse ore Apple ha rilasciato iOS 14.3 beta per gli sviluppatori: all’interno della nuova versione del sistema operativo per iPhone è stata individuata una nuova icona che sembra mostrare il possibile design di AirPods Studio. Questo il nome impiegato da mesi da leaker, analisti e anche dai media per indicare le prime cuffie a marchio Apple, attese in arrivo entro quest’anno ma che potrebbero venire posticipate al 2021.

Il design delle possibili AirPods Studio, pur trattandosi di una icona molto stilizzata in iOS 14.3 beta, ricorda alcune fotografie e anche rendering circolati negli scorsi mesi, oltre a corrispondere alla descrizione offerta da Bloomberg. Le prime cuffie Apple sono infatti state anticipate con look e design un po’ retro, con grandi padiglioni di forma ovale collegati al cerchietto con dei bracci in metallo.

Oltre a mutuare alcune delle funzioni degli auricolari AirPods Pro, come la cancellazione del rumore, sono previste come cuffie di fascia alta, con sensori per rilevare se sono indossate o meno per avviare e interrompere la riproduzione audio, oltre a sensori che permettono di rilevare l’orecchio destro e sinistro per modificare al volo il corrispondente canale di riproduzione audio inviandolo al padiglione corretto. Se questa funzione sarà realmente implementata Apple realizzerebbe delle cuffie reversibili, che l’utente potrebbe indossare senza preoccuparsi dell’orientamento.

New Pairing video in the Find My app in iOS 14.3 beta 1 with the codename Hawkeye hints at Apple Tags support and new Apple over ear headphones. pic.twitter.com/oVdCLQcaWc — Steve Moser (@SteveMoser) November 12, 2020

Vale infine la pena rilevare che l’icona delle AirPods Studio scoperta in iOS 14.3 beta è contenuta in una breve animazione che mostra una lente di ingrandimento che si muove sopra alle cuffie, a uno zaino e anche a un trolley, parte delle funzione di ricerca Find my o Dov’è. Per questa ragione alcuni ritengono che le AirPods Studio integreranno la funzione di localizzazione e posizionamento di AirTags, l’accessorio trovattutto anche questo più volte indicato in arrivo entro quest’anno ma che potrebbe slittare al 2021.

Ricordiamo che negli scorsi giorni Apple ha presentato i primi Mac con processore Apple M1: per tutto quello che c’è da sapere si parte da questo articolo. Apple ha iniziato a commercializzare anche iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max, completando così la nuova gamma di smartphone 2020. Macitynet ha già recensito iPhone 12 Pro e anche iPhone 12.