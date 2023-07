Le cuffie Haylou S35 ANC sono scontate con codice speciale a 39 dollari

C’è un codice speciale che in questo momento permette ai lettori di Macitynet di acquistare in sconto le cuffie Haylou S35 ANC, pensate per far ascoltare musica in alta qualità e con una potente riduzione del rumore.

Questo perché dentro, come suggerisce il nome, c’è la tecnologia di Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) che riduce i rumori esterni assorbendo fino a 42 dB, potendo così isolare completamente l’utente anche se si trova in mezzo al traffico cittadino.

Allo stesso tempo è possibile attivare la Modalità Trasparenza che permette di parlare con una persona che si trova di fronte, o più semplicemente di ascoltare i rumori circostanti, senza dover togliere le cuffie.

Questo è possibile perché le cuffie usano cinque microfoni tramite cui è possibile appunto regolare con efficacia la cancellazione del rumore ma anche far passare quelli che si desiderano ascoltare, potendo poi acquisire la voce dell’utente per garantire chiamate di qualità audio HD.

Le cuffie Haylou S35 ANC sono ottime anche dal punto di vista dell’autonomia: usano infatti una batteria da 600 mAh che si ricarica completamente in circa due ore e mezza per offrire fino a 60 ore di ascolto ininterrotto con l’ANC spento, oppure 40 ore se si tiene accesa la cancellazione del rumore.

Dal punto di vista del design invece offrono cuscinetti in memory foam su pad inclinabili di 90° e un morbido archetto che si può piegare per adattarlo meglio alla conformazione della testa.

Usano driver da 40 mm, Bluetooth 5.2 per la connettività senza fili, ma si può anche collegare il cavo jack audio da 3,5 millimetri per svincolarsi dalla batteria e avere prestazioni migliori nel gaming. Infine, tramite l’app abbinata è possibile regolare l’equalizzatore in base alle proprie preferenze di ascolto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 57,12 $ usando il codice MACITYNET le pagherete 39,99 $.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.