Creality Falcon2 Pro 60W, potente macchina per incisione e taglio laser in sconto

Pubblicità

La potente macchina ad incisione laser Creality Falcon2 Pro 60W è scontata del 15%. Avevamo già accennato a questo prodotto il mese scorso in occasione del decimo anniversario del marchio, quando per l’occasione veniva lanciata con uno sconto un po’ più piccolo rispetto a quello odierno.

Si tratta di una delle più potenti macchine per taglio e incisione laser attualmente in commercio. Date le sue dimensioni (66 x 57 x 33 centimetri circa, pesa 19 Kg) è anche particolarmente adatta a piccoli spazi, potendo così essere facilmente usata in casa o in piccoli laboratori.

Uno dei suoi punti di forza è appunto la potenza di 60 Watt e quella del suo laser da 1,60 Watt, che promette alte prestazioni in svariati contesti, grazie anche all’ausilio della fotocamera integrata per il posizionamento automatico del laser.

In una sola passata può ad esempio tagliare fogli in acciaio inox da 0,3 mm oppure tavole di legno da 20 mm o in acrilico nero da 30 mm.

Inoltre la potenza può essere regolata su tre diversi livelli, adattandola così alle diverse situazioni di incisione e taglio:

Impostando la macchina a 22 Watt si può lavorare facilmente materiali morbidi e sottili come carta, pelle, fogli di legno e tessuti;

si può lavorare facilmente materiali morbidi e sottili come carta, pelle, fogli di legno e tessuti; A 40 Watt invece funziona molto bene con pannelli di acrilico o in fibra, tavole di legno e fogli di plastica;

invece funziona molto bene con pannelli di acrilico o in fibra, tavole di legno e fogli di plastica; Con il massimo di 60 Watt si lavorano invece materiali duri e densi come metalli, assi di legno spesse e gomma.

C’è l’Air Assist che si regola automaticamente per soffiare aria nel punto preciso di incisione e taglio in modo da offrire risultati più puliti e precisi.

Per usarla non servono degli occhiali protettivi perché è già predisposta una protezione trasparente che consente di usarla in sicurezza così com’è, il che è molto importante soprattutto per chi indossa già un paio di occhiali da vista.

In caso di problemi si accende una spia rossa che segnala appunto la presenza di un qualche impedimento che blocca la macchina per questioni di sicurezza, mentre se tutto è impostato correttamente la spia si accenderà di verde.

A tal proposito è dotata di svariati sistemi di sicurezza, come quello che interrompe il funzionamento della macchina in caso di apertura dello sportello protettivo.

Si collega a Mac e computer Windows tramite porta USB usando i software LightBurn e LaserGRBL, e riconosce i progetti salvati nei file di diversi formati tra cui jpeg, jpg, png, bmp, svg e dxf.

Come dicevamo è in grado di lavorare svariati materiali tra cui cartone, legno, bambù, gomma, pelle, tessuti, acrilico e plastica.

Questo significa che si può usare ad esempio per realizzare mobili e cornici in legno, oppure puzzle e gioielli in metallo, o ancora guarnizioni, etichette e cinturini in gomma, tanto per fare qualche esempio.

Tenete per altro conto che la superficie di lavoro è pari a 40 x 40 centimetri, perciò è abbastanza grande per realizzare e personalizzare oggetti di discrete dimensioni.

La promozione

Se vi interessa, come dicevamo al momento è possibile comprarla sul sito ufficiale risparmiando il 15%.

La promozione resterà valida fino al 15 Giugno.

È inoltre disponibile soltanto per i primi 200 clienti, che al contempo riceveranno anche alcuni accessori in omaggio. Nello specifico:

per i primi 100, in regalo gli accessori hanno un valore complessivo di 199 $ ;

; per i successivi 100, gli accessori in omaggio valgono complessivamente 50 $ ;

; inoltre tra tutti gli acquirenti di questa prima fase ne verrà estratto a sorte uno che riceverà l’ordine gratuitamente.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.