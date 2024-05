Videoproiettore P30 con Android integrato in sconto a 47 €

Pubblicità

Per proiettare sulla parete foto, film ma anche tutto quel che viene mostrato sullo schermo dello smartphone vi basta spendere meno di 50 Euro, ovvero il prezzo attualmente in offerta per portarvi a casa l’ottimo video-proiettore P30.

Si tratta di una soluzione decisamente portatile visto che occupa un volume di circa 20 x 10 x 10 centimetri e pesa intorno a 1 Kg. Lo portate ovunque e grazie alla base inclinabile si posiziona con altrettanta facilità su qualsiasi tavolo, prato e via dicendo.

Potete ruotarlo di 180 gradi, il che significa che è piuttosto facile andare a proiettare i contenuti su una parete, su un telo bianco o persino sul soffitto della vostra camera, magari per gustarvi un film sotto le coperte senza avere il torcicollo.

Altro punto di forza di questo modello è la piattaforma Android 11 integrata, che vi permette di accedere ad app e servizi senza dover far nulla.

In alternativa come dicevamo c’è la possibilità di effettuare il mirroring dello schermo di un computer, un tablet o un telefonino, perciò potete anche far partire i filmati da lì e poi guardarveli duplicati in tempo reale sul grande schermo.

Parliamo di proiezioni che vanno da un minimo di 20 pollici a un massimo di 120 pollici posizionando il videoproiettore ad una distanza compresa tra 0,5 e 3,5 metri dalla superficie di proiezione.

È anche poco rumoroso (25 dB) e facilissimo da usare perché c’è la correzione automatica della distorsione prospettica, quindi anche se non è posizionato perpendicolarmente rispetto alla superficie proiettata, l’immagine risulterà comunque corretta e senza distorsioni.

Per quanto riguarda la risoluzione, arriva all’HD a 1.280 x 720 pixel in 16:9 ma supporta anche i file di risoluzione maggiore, fino al 4K, che vengono chiaramente ridimensionati.

Infine, sulla connettività, troviamo una porta HDMI per collegare monitor e via dicendo, una USB-A per l’acquisizione dei file direttamente da una chiavetta USB e la presa AUX per l’amplificazione audio. Ci sono poi WiFi 6 Dual Band e Bluetooth 5.0 per i collegamenti senza fili.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 200 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 76% andando a spendere intorno ai 47 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

