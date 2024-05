Terremoti Campi Flegrei, Elon Musk vuole aiutare l’Italia che però tace

Pubblicità

Elon Musk, con la sua azienda Starlink, si è offerto di dare aiuto al Governo italiano per mantenere le comunicazioni attive nel caso di ulteriori terremoti, o eruzioni ai Campo Flegrei. La risposta da parte dell’esecutivo del nostro Paese, tuttavia, per ora non c’è.

Non sembra essere bastata la vicinanza tra Musk e la Melone per un botta e riposta rapido. Sembra che ad oggi l’Italia non abbia interesse ad accogliere il guanto di aiuto lanciato da Musk. Ricordiamo che in passato, Starlink ha già aiutato l’Italia a mantenere attive le connessioni e le comunicazioni in Emilia Romagna, durante l’alluvione dello scorso anno.

Ricordiamo che la tecnologia di Musk potrebbe essere utile anche in occasioni di eventi particolarmente estremi, come i terremoti per l’appunto, grazie al fatto che la rete Starlink si appoggia a comunicazioni satellitari a bassa quota, che non verrebbero dunque intaccate o inabilitate dalla distruzione di impianti a terra.

Nessuna risposta dall’Italia

SpaceX, come si legge anche su Repubblica, ha fatto sapere che, nonostante la proposta di aiuto, non ha ricevuto alcuna risposta dal Governo italiano. Si tratterebbe di un aiuto importante per il nostro territorio, che ad oggi non sembra essere dotata di una linea di emergenza in caso di funzionare anche in occasioni estreme, come la distruzione di una vasta area a seguito di sciame sismico.

Eppure, ad inizio anno, la società partecipata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, Infratel, aveva annunciato una mediazione con il ministero dell’Interno proprio per l’utilizzo dei satelliti. Da allora, però, le proposte sembrano essersi totalmente arenate, senza che a SpaceX sia pervenuta alcuna risposta, né in un senso, né nell’altro.

Strano, considerando il rapporto positivo che intercorre tra Musk e l’italia. Il CEO di Tesla, SpaceX (Starlink), Neuralink, X e X.AI era stato ospite di Atreju, evento annuale organizzato da Fratelli d’Italia, che si è tenuto nel dicembre dello scorso anno a Castel Sant’Angelo, a Roma.

Se siete interessati a Starlink, sappiate che è stato ridotto il prezzo della parabola in Italia e la propone anche a noleggio.