Come controllare iPhone coi gesti della mano indossando Apple Watch

Pubblicità

I gesti con mani e dita riconosciuti da Apple Watch possono essere usati anche per controllare un iPhone a distanza. Tra le impostazioni dello smartwatch è infatti presente una opzione che, se configurata, permette di sfruttare il pizzico con le dita o il pugno chiuso per eseguire alcune operazioni sull’iPhone associato all’orologio senza dover toccare lo schermo.

I gesti su Apple Watch nascono per agevolare l’uso del dispositivo alle persone con disabilità ma possono beneficiarne anche tutti gli altri in alcune situazioni particolari, come ad esempio per controllare lo smartwatch quando l’interazione con lo schermo touch è impossibile, come ad esempio durante un’immersione in acqua (vi avevamo già spiegato tutto qui).

Dallo scorso settembre, contestualmente al lancio della Serie 9, l’orologio è in grado di riconoscere anche il doppio pizzico con le dita, introdotto definitivamente attraverso la versione 10.1 di watchOS.

Come controllare iPhone a distanza grazie ad Apple Watch

Quello che in pochi sanno però è che questi gesti possono essere appunto usati anche per controllare iPhone, operazione che continua ad essere utile principalmente per le persone affette da una qualche disabilità motoria, ma che può far comodo anche in tutte quelle occasioni in cui non è possibile toccare lo schermo del telefono, come ad esempio quando si hanno le mani sporche perché si sta cucinando.

Dall’Apple Watch:

Aprite l’app Impostazioni ;

; scorrete in basso e cliccate su Accessibilità ;

; scorrete ancora in basso fino a raggiungere la voce Controlla i dispositivi vicini , quindi selezionatela;

, quindi selezionatela; cliccate sul nome del vostro iPhone ;

; dalla schermata seguente, cliccate sul tasto contrassegnato dai tre puntini ;

; scorrete in basso e, nella sezione Personalizza gesti selezionate una operazione per ciascun gesto a vostro piacimento.

Tenete presente che i gesti vengono riconosciuti soltanto se si stanno eseguendo dalla mano che indossa Apple Watch.

Allo stato attuale potete personalizzarne fino a tre, ovvero:

il pizzico semplice il singolo tocco tra pollice e indice;

semplice il singolo tocco tra pollice e indice; il doppio pizzico lo stesso gesto di prima ma fatto rapidamente in sequenza una seconda volta;

lo stesso gesto di prima ma fatto rapidamente in sequenza una seconda volta; la mano stretta passando cioè dalla mano aperta al pugno chiuso.

Per ciascuno di questi potete scegliere tra il mostrare l’elenco delle applicazioni, accedere o tornare alla Homepage, aprire e chiudere il Centro di Controllo e via dicendo.

Non potrete ancora controllare completamente il telefono in questo modo, ma potrete risparmiarvi molte delle strisciate e dei tocchi sullo schermo del telefono eseguendo alcune operazioni anche a distanza.

Questa possibile configurazione che vi abbiamo appena raccontato fa in realtà parte di un progetto molto più grande che alla fine dovrebbe portare ad un controllo ancora più profondo di tutti i dispositivi Apple. Ve ne avevamo già parlato in questo articolo.

Altre guide…

Lo sapevate che su Macitynet trovate centinaia di altri tutorial su iPhone, iPad, ma anche su Mac e Apple Watch? Vi basta cliccare sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti selezionando poi quelli che desiderate leggere. Tutti i tutorial per iOS 17 sono nella sezione dedicata al sistema operativo e ai suoi aggiornamenti.