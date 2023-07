Apple lavora ad Apple GTP, ma i tempi sono lunghi

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta lavorando a progetti di intelligenza artificiale che potrebbero competere con ChatGPT di OpenAI. Negli ultimi mesi, il lavoro sull’IA è diventato una priorità per Apple, dato che i servizi di chatbot e le funzioni di intelligenza artificiale nelle app si sono enormemente diffusi.

L’azienda di Cupertino ha sviluppato un framework chiamato “Ajax” per modelli di linguaggio estesi come ChatGPT, Bing di Microsoft e Bard di Google, e ha sviluppato il suo chatbot interno che alcuni ingegneri chiamano “Apple GPT”, un gioco di parole basato su ChatGPT. Tuttavia, secondo Gurman, Apple non ha ancora una “strategia chiara” per creare un prodotto di questo genere destinato ai consumatori.

Data la popolarità dei chatbot basati sull’AI, Apple teme di rimanere indietro rispetto a queste nuove tecnologie, che presto potrebbero cambiare il modo in cui le persone interagiscono (anche) con gli smartphone.

Al momento, si ipotizza che gli ingegneri Apple debbano ottenere un accesso speciale per utilizzare l’app del chatbot su cui sta lavorando la società, e il suo output non può essere utilizzato per sviluppare nuove funzionalità destinate a prodotti per i clienti. Al momento, questa sorta di Apple GPT viene utilizzato per prototipi di prodotti e può rispondere solo a domande basandosi sui dati utilizzati da Apple per addestrarlo.

Al momento, Apple avrebbe diversi team che lavorano sull’intelligenza artificiale e sarebbero al lavoro per risolvere anche problemi legati alle preoccupazioni sulla privacy. Anche con il suo assistente personale Siri, Apple è sempre stata più prudente rispetto ai concorrenti, mirando a mettere la privacy al di sopra della funzionalità. Per questo motivo, Apple è stata criticata per i limiti di Siri rispetto ai prodotti concorrenti di Google, Microsoft, Samsung, Amazon e altri ancora.

Al momento non ci sono notizie su quando, o se, Apple rilascerà un chatbot per i consumatori, ma l’azienda migliora costantemente le funzionalità basate sull’apprendimento automatico nei suoi prodotti con ogni nuova versione del software. Ad esempio, in iOS 17, la funzionalità di testo predittivo è migliorata e Apple ha introdotto nuove funzionalità come Visual Lookup e l’identificazione delle foto.

Apple potrebbe pianificare un “importante” annuncio sull’AI nel 2024, ma non ha ancora piani concreti. John Giannandrea, responsabile del settore intelligenza artificiale di Apple, e Craig Federighi, responsabile dell’ingegneria del software, stanno guidando gli sforzi di Apple nel settore AI, ma, come per molte delle tecnologie emergenti di Apple, si segnalano divergenze sullo sviluppo, che l’azienda dovrà necessariamente superare per non incorrere in rallentamenti.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.