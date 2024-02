Le emoji per rappresentare la famiglia su iOS 17.4 accontenteranno tutti

Tra le novità ell’imminente update a iOS 17.4, a parte tutte quelle che riguardano l’aggiornamento per adeguare il sistema operativo al un nuovo regolamento chiamato Digital Markets Act (DMA) emanato dall’unione Europea, ci sono emoji con nuovi funghi, fenice, lime, catena rotta e teste che scuotono le emoji disponibili nella tastiera emoji.

Il francese iGen fa notare che le emoji che permettono di rappresentare la “famiglia” in IOS 17.4 sono state semplificate. Finora Apple (così come i produttori altri dispositivi) rappresentavano diverse possibili combinazioni (“uomo, donna e bambino”, “due uomini e un bambino”, “due donne e un bambino”, “due donne e due bambini”, ecc.)

Nel sistema operativo di Apple le possibili combinazioni disponibili erano 26, tutte solo con visi nella colorazione gialla. Questa scelta non era di Apple ma quella raccomandata dall’Unicode, il consorzio che si occupa dell’interoperabilità nel trattamento informatico dei testi in lingue diverse e anche delle emoji.

A partire da iOS 17.4 per rappresentare la famiglia saranno disponibili solo quattro emoji, molto semplici e stilizzate: o due adulti, con uno o due bambini. Questa scelta può sembrare ridurre l’inclusività, ma la sua ragion d’essere è paradossale: la scelta è stata ridotta specificamente perché le 26 possibilità non erano abbastanza inclusive.

Rimanendo su una definizione abbastanza limitata della famiglia (con un massimo di due bambini nelle emoji, per ovvie ragioni di leggibilità), ma proponendo diverse tonalità e combinazioni per la pelle, il numero di possibili variazioni arriverebbe a 7.230, come riporta questo documento (in PDF) del consorzio Unicode.

La nuova versione sembra pragmatica: icone impersonali, semplici e senza le problematiche del colore della pelle o di tenere conto del genere. Non è chiaro se questa scelta è temporanea e se in futuro si penserà alle centinaia di combinazioni possibili; l’unica nota stonata è che queste emoji sembrano non avere nulla a che fare con gli altri pittogrammi.