AltStore PAL è il primo app store alternativo per gli utenti iPhone dell’Unione Europea

AltStore — AltStore PAL è il primo marketplace alternativo di app disponibile per gli utenti iPhone dell’Unione Europea, funzionalità introdotta da iOS 17.4 in poi per ottemperare al regolamento noto come Digital Market Act (DMA) che obblga Apple a offrure agli utenti la possibilità di scaricare app iOS da app store alternativi.

Si presenta come un’app open-source pensata per la distribuzione di app create da sviluppatori indipendenti. Dallo store in questione è possibile navigare tra app firmate da sviluppatori attendibili (identificati da Apple) e anche aggiungere fonti aggiuntive (gestibili da un unico punto di riferimento).

Al lancio dello store alternativo sono per ora presenti due app: Delta (emulatore per sistemi quali NES, SNES e N64, negli USA disponibile anche sull’App Store di Apple) e Clip (gestione Appunti).

Riley Testut, lo sviluppatore che ha creato AltStore PAL, riferisce che il marketplace funziona senza problema e che gli sviluppatori di terze parti possono proporre loro app per la distribuzione all’infuori dell’App Store. L’app è pensata come decentralizzata (è gestita in auto hosting), e gli sviluppatori devono farsi pubblicità da soli, indirizzando gli utenti sull’AltStore dai loro siti web.

La distribuzione sull’AltStore è gratuita ma vale la pena ricordare che il Core Technology Fee di Apple prevede per le app iOS distribuite dall’App Store e/o da un’app-marketplace alternativa il pagamento di € 0,50 per ogni prima installazione per anno oltre la soglia di un milione, e quindi Testut addebita €1,50 all’anno + IVA per l’accesso all’AltStore PAL).

Testut riferisce di avere lavorato sull’AltStore PAL da quando Apple ha annunciato il supporto a marketplace alternativi con iOS 17.4; sono supportate varie tipologie di app, e secondo Testut ha senso per piccole app indipendenti che altrimenti non potrebbero essere distribuite in base ad alcune regole previste da Apple per l’App Store.

AltStore PAL è integrato con Patreon, piattaforma che permette ai creator di finanziare i loro contenuti, permettendo dunque agli sviluppatori di monetizzare le app con le offerte dei patron.