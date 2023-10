Le offerte Sonos per l’Home Teather che anticipano il Natale

Sonos sta offrendo grandi risparmi su alcuni set home theater selezionati e combinando diversi modelli con un prezzo finale adatto ad ogni tipo di utenza e classe di prezzo.

Sia che vogliate godere di un suono imbattibile per ogni partita, sia che vogliate immergervi completamente in ogni spettacolo teatrale o in tutti i vostri film o serie preferiti, le vacanze avranno un gusto più bello con Sonos. Mixate e combinate gli speaker per creare il vostro sistema home theater perfetto.

Da “Silent Night” alle serate cinema, gli sconti sui prodotti i vita a tutti i tuoi momenti preferiti per le feste con l’audio surround di Sonos. Approfitta in anticipo per immergerti nella stagione con il 20% di sconto sui set home theater immersivi dal 27 al 29 ottobre ; l’offerta è valida su sonos.com e presso i partner commerciali partecipanti.

Si parte da un kit di base che comprende la soundbar Ray (collegabile al TV di cavo ottico o in wireless ad Apple TV come sorgente) + il compatto Sub Mini , €160 di sconto e ora in vendita promo a 638 €. Ottimo per ottenere dialoghi chiari e bassi d’eccellenza con il massimo controllo.

(collegabile al TV di cavo ottico o in wireless ad Apple TV come sorgente) + il compatto , e ora in vendita promo a 638 €. Ottimo per ottenere dialoghi chiari e bassi d’eccellenza con il massimo controllo. Un passo in più e possibile farlo con il kit Entertainment set che prevedere la soundbar Beam di seconda generazione (dotata di collegamento HDMI e Dolby Atmos) con il compatto Sub Mini, €210 di sconto e ora in vendita a 838 €. Ottima per TV, musica e gaming in ambienti di media grandezza

(dotata di collegamento HDMI e Dolby Atmos) con il compatto Sub Mini, e ora in vendita a 838 €. Ottima per TV, musica e gaming in ambienti di media grandezza Premium entertainment set è il kit che contiene la potente soundbar Arc + Sub più grande e potente di casa Sonos, €390 di sconto e ora in vendita a €1.508. Divertimento con un grande suono, bassi senza ronzii e 3D Dolby Atmos

+ più grande e potente di casa Sonos, e ora in vendita a €1.508. Divertimento con un grande suono, bassi senza ronzii e 3D Dolby Atmos Set immersivo (qui sotto) è il primo set con surround che comprende la soundbar Beam + 2 Era 100 , nuovissimi speaker con Wi-Fi e bluetooth appena lanciati + e il subwoofer compatto Sub Mini , €238 di sconto e ora in vendita 1.368 € (gli Era 100 non sono in promozione).

+ , nuovissimi speaker con Wi-Fi e bluetooth appena lanciati + e il subwoofer compatto , e ora in vendita 1.368 € (gli Era 100 non sono in promozione). Set immersivo Premium è il passo successivo con la soundbar Arc + 2x Era 100 + Sub , €418 di sconto e ora in vendita a 2.038 € (gli Era non sono in promozione).

+ + , e ora in vendita a 2.038 € (gli Era non sono in promozione). Set immersivo di ultima generazione con Arc + 2x Era 300 + Sub, €450 di sconto e ora in vendita a 2.456 € (gli Era 300 non sono in promozione).

Per tutti gli sconti presenti sul sito Sonos partite da questa pagina.

Vi ricordiamo che sono disponibili sia kit in colore bianco e colore di nero e hche potete combinare i kit di base con qualsiasi coppia di speaker Sonos accoppiabili per il surround come meno recenti Sonos One (anche in versione SL senza funzioni smart – sono disponibili pure in sconto del 25% fino al 29 Ottobre anche su Amazon) o i modelli di Ikea by Sonos: come vi abbiamo spiegato più volte nei nostri articoli le combinazioni possibili sono infinite.

Tutte le recensioni e notizie sui prodotti e servizi Sonos per la musica li trovate in questa sezione di Macitynet.