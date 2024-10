LED invece dell’incandescenza, consumate un quinto

Pubblicità

In occasione del Change Light Day, giornata dedicata al cambio delle lampadine che ricorre il 6 Ottobre per sensibilizzare e stimolare verso scelte consapevoli, è bene ricordarsi quanto il semplice accorgimento di cambiare le lampadine di tipo a incandescenza o alogeno con quelle di tipo LED possa avere un peso sulla bolletta e rappresentare al contempo un’opportunità di risparmio.

Un esempio

Pensiamo di cambiare cinque delle lampadine tradizionali. Questa azione può diminuire i consumi fino a un valore stimato del 10%, per circa 43 kWh in un anno. A parità di intensità luminosa, le lampadine a incandescenza richiedono un consumo elettrico oltre 5 volte superiore rispetto alle lampadine a LED e se viene considerato un prezzo indicativo dell’energia elettrica di 0,117 euro al kWh, con una lampadina a incandescenza da 120W si spendono circa 1,4 centesimi l’ora.

Naturalmente, il consumo elettrico varia in base alla potenza; ad esempio, una lampadina a incandescenza da 120W può essere sostituita da una a LED da 20-24W e questo implica che con i LED la spesa si riduce a soli 0,2 centesimi l’ora.

Nell’ipotesi in cui una lampadina rimanga accesa tutto il giorno, con le lampadine a incandescenza si avrebbe una spesa di 3,36€ mentre con le lampadine LED solamente di 0,48€ al giorno: 100 euro al mese rispetto a 14,4 euro.

In poche parole, la lampadina a LED può portare a un risparmio fino all’80-90% in meno rispetto alle sorgenti luminose a incandescenza. Inoltre, i miglioramenti non riguardano solamente il consumo di energia elettrica, ma anche l’impronta ecologica sempre più bassa, ad esempio, per l’assenza di materiali nocivi per la salute e per l’ambiente che consentono di smaltire le lampadine usate in modo più sicuro e sostenibile.

Saperne di più

Da un’indagine NielsenIQ sulla liberalizzazione del mercato delle utenze domestiche emerge che la maggior parte degli intervistati non ha una conoscenza perfetta o comunque soddisfacente dei propri consumi. In particolare, il 73% non sa quanto consuma di energia elettrica.

Nonostante questo, la maggior parte (il 74% degli intervistati) ha espresso il desiderio di volerli ridurre.

I consigli qui sopra sono disponibili più ampliamente su Energipedia,una guida di Pulsee, fornitore di servizi luce e gas, scaricabile liberamente (qui in PDF) che oltre a contenere una glossario dei termini e delle sigle principali da conoscere per leggere la propria bolletta, fornisce alcuni utili suggerimenti degli elementi da guardare con maggiore attenzione.

