La One UI di Samsung arriverà su tutti i dispositivi del produttore

Nell’ambito dell’’annuale Samsung Developer Conference (SDC) presso il McEnery Convention Center di San Jose, l’azienda ha condiviso la sua visione “per un’esperienza utente più personalizzata e sicura”, sottolineando la propria visione “AI for All”.

Di fronte a circa 3.000 sviluppatori, partner e giornalisti, Jong-Hee (JH) Han, Vice Chairman, CEO e Head of Device eXperience (DX) Division di Samsung Electronics, ha sottolineato l’importanza della collaborazione aperta per promuovere la reciproca crescita e la competitività nell’era dell’AI.

JH ha poi illustrato l’impegno dell’azienda nell’utilizzare l’intelligenza artificiale “per garantire maggiore sicurezza” e offrire “una personalizzazione avanzata”, “esperienze di assistenza familiare migliori” e nuove opportunità per le aziende.

Samsung ha fatto sapere che il prossimo anno riunirà l’esperienza software delle sue principali linee di prodotti, dai dispositivi mobile ai televisori e agli elettrodomestici, sotto il nome di One UI, con l’obiettivo di offrire “un’esperienza di prodotto coesa” e promettendo aggiornamenti software fino a sette anni.

Durante la conferenza, l’azuenda ha ribadito l’impegno nell’utilizzare l’intelligenza artificiale per permettere “l’accesso a nuove esperienze”, proteggere i dati personali e migliorare la vita quotidiana di tutti coloro che la utilizzano.

One UI 7 in anteprima

One UI è indicata come una interfaccia progettata per offrire agli utenti un’esperienza mobile il più possibile personalizzata e produttiva. Durante la SDC24 Samsung ha mostrato un’anteprima di One UI 7, incentrata su un design semplice ed “emozionale,” oltre a nuove modalità per integrare le funzionalità di Galaxy AI nelle attività quotidiane. La versione beta di One UI 7 sarà disponibile per gli sviluppatori entro la fine dell’anno.

IA su più dispositivi

Samsung sta integrando l’intelligenza artificiale in un numero sempre maggiore di dispositivi ed elettrodomestici. Gli utenti possono controllare la casa da qualsiasi punto si trovino parlando a un dispositivo abilitato Bixby. Bixby offre anche vantaggi in termini di accessibilità: può aprire le porte degli elettrodomestici con una richiesta vocale, senza bisogno di comandi di attivazione grazie alla funzione Auto Open Door.

Le funzionalità avanzate di Bixby si estendono anche ai televisori Samsung. Gli utenti possono ora cercare contenuti utilizzando solo descrizioni dettagliate e personalizzare le impostazioni con più comandi vocali

Un nuovo Software Development Kit (SDK) per Daily Board, consente agli sviluppatori di trasformare lo schermo di qualsiasi smart TV in un punto di riferimento per informazioni quali, il meteo, lo stato dei dispositivi e degli aggiornamenti locali, grazie a una partnership con Nextdoor.

L’AI anche in Tizen

Tizen, il principale sistema operativo di Samsung, si arrichisce sempre più di funzioni AI: specifici servizi promettoo “esperienze più intelligenti, sicure e personalizzate”, dal controllo dei livelli di eco e rumore durante la visione di programmi TV o le videochiamate, all’analisi dello stile di scrittura degli utenti per migliorare i propri appunti. L’azienda ha pensato a una maggiore interoperabilità tra Tizen e l’ecosistema Galaxy. Multi-Control, che consente agli utenti di navigare e controllare sia lo smartphone sia il tablet utilizzando gli stessi strumenti Bluetooth, inclusi mouse e tastiere, si estenderà a monitor e TV grazie a Tizen.

Samsung ha implementato Tizen per gli sviluppatori basandosi su RISC-V. Un nuovo SDK per le applicazioni Tizen progettate con RISC-V sarà disponibile a partire dal 2026.

SmartThings, passi avanti con l’AI ed espansione nell’ambito della salute

Uno degli aggiornamenti in arrivo su SmartThings è Home Insight che analizza i dati degli utenti, i modelli di utilizzo, la cronologia dei dispositivi e le statistiche domestiche raccolte in tempo reale. Suggerisce funzionalità per ottimizzare la casa, come lo spegnimento dei dispositivi inattivi quando si è fuori casa in un determinato momento della giornata o della stagione. Galaxy Tab S10 è stato equipaggiato con la funzione Home Insight e può essere utilizzato come pannello di controllo domestico per monitorare e controllare la casa.

L’azienda ha sottolineato le ultime partnership per SmartThings. Tra queste, quelle con diversi sviluppatori di soluzioni smart key, tra cui Schlage e Aqara, che aggiungerà la funzione SmartThings Door Lock alla Digital Home Key all’interno del Samsung Wallet nel 2025. È stata annunciata una maggiore collaborazione tra SmartThings e Samsung Health. Girish Naganathan, CTO di Dexcom, azienda produttrice di sistemi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM), è apparso sul palco per approfondire la visione di una gestione più personalizzata della salute a casa, sia per gli utenti sia per i loro cari.