Leggete milioni di libri gratis per tre mesi con la promo su Kindle Unlimited

Amate la lettura e volete leggere tutto quel che vi pare? La risposta è in Kindle Unlimited, un servizio Amazon che vi consente di accedere a tutto il book shop Kindle Amazon a costo zero pagando un canone mensile. Volete leggere tutto gratis per tre mesi? Niente di meglio che la promo che vi offre questo stesso identico servizio a costo zero per ben 90 giorni invece che i 30 tradizionali.

Che cosa è Kindle Unlimited ve l’abbiamo già spiegato dettagliatamente nella nostra recensione. In pratica vi basta immaginare un servizio come Apple Music o Netflix trasportato nel mondo dei libri. Vi scaricate quel che vi pare sul vostro dispositivo o applicazione Kindle e leggete. Se non vi piace il libro o scoprire che non vi serve semplicemente lo cancellate e non avrete pagato nulla.

Kindle Unlimited di solito è gratuito per 30 giorni. In occasione del Black Friday diventa gratis per 90 giorni. Avrete molto tempo per capire se vi piace o meno o se il servizio vi è utile o no. Poi potrete abbonarvi a 9,90 euro al mese o semplicemente disdirlo.

Vi ricordiamo che Kindle Unlimited funziona con tutta una serie di dispositivi tra cui anche gli iPhone e gli iPad e persino i Mac usando l’apposita applicazione. Ma se decideste che il servizio fa al caso vostro potrebbe essere interessante acquistare un eReader Kindle che è pure in sconto.

Click qui per avviare i tre mesi di prova gratis con Kindle Unlimited