Leica, 3 nuovi obiettivi in edizione limitata: partono da 3000 dollari

Leica ha presentato tre nuove versioni in edizione limitata di tre obiettivi classici, trattasi del Leica APO-Summicron-M 50 mm FPH ASPH, il Summaron-M 28 mm F5.6 e il Summilux-M 28 mm F1.4 ASPH. I tre obiettivi sono stati annunciati per la serie a telemetro Leica M, con finiture alternative, contrassegni rosso e materiali diversi che li distinguono dalle normali versioni di normale produzione.

Ciascuna delle edizioni limitate ha i segnali di distanza e la marcatura dell’apertura selezionata realizzati in vernice rossa, e ognuno degli obiettivi è realizzato con una vernice diversa vernice o in finitura differente rispetto ai modelli standard.

Nel terzetto l’obiettivo con le caratteristiche più uniche è l’APO-Summicron-M 50 mm F2 che viene fornito in colorazione nero cromato, e che in cui viene sostituito l’anello di messa a fuoco tradizionale con una versione “smerlata” che la società dice riecheggi il design del modello del 1956. Abbondante anche la presenza dell’ottone nella costruzione, con i componenti della canna in ottone, così come il paraluce e il copri-obiettivo. Il prezzo dell’APO-Summicron-M 50 mm F2 sarà di 9.595 dollari.

Il Summaron-M 28 mm F5.6 sarà disponibile in una vernice opaca nera particolarmente resistente, secondo Leica, rendendolo più duraturo e caratterizzato anche da finiture nere cromate. Sarà il più economico dei tre, con un prezzo di “soli” 2.995 dollari

Il Summilux-M 28 mm F1.4 costerà invece 6.995 dollari e sarà caratterizzato da una finitura argento anodizzato.

Ciascuno degli obiettivi sarà tecnicamente identico ai modelli di produzione standard, con le stesse identiche prestazioni e caratteristiche dal punto di vista ottico; le uniche differenze saranno le succitate caratteristiche estetiche.

il target principale di mercato saranno i collezionisti, considerando che si tratta di versioni limitate: saranno prodotti infatti solo 700 obiettivi APO-Summicron-M 50 mm F2, 500 Summaron-M 28 mm F5.6 e 300 Summilux-M 28 mm F1.4, e saranno in vendita entro la fine del mese di febbraio.