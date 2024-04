Google porta su iPhone la magia del fotoritocco AI di Pixel 8

Negli ultimi mesi Google ha spinto molto sull’intelligenza artificiale, fornendo agli utenti dei suoi Pixel 8 di ultima generazione strumenti di fotoritocco avanzati: la buona notizia, almeno per gli utenti iOS, è che questi sforzi daranno i propri frutti anche su iPhone.

Google ha annunciato che tra i primi strumenti di fotografia computazionale e AI ad approdare su iPhone ci sarà Magic Editor. Questo è stato uno degli assi nella manica di Big G durante la presentazione dei Google Pixel 8. In pratica, si tratta di uno strumento che permette di eseguire rapidamente complicate modifiche alle foto, semplicemente utilizzando l’intelligenza artificiale.

Ad esempio, grazie a questo strumento è possibile riposizionare soggetti all’interno di una foto o regolare altri elementi tra sfondo e primo piano, come ad esempio rendere più blu un cielo grigio e nuvoloso.

Magic Editor, in pratica, non fa altro che rendere disponibili su mobile alcuni strumenti che, fino a poco tempo fa, erano prerogativa di software più professionali, come Photoshop. Ovviamente, il tool di Google risulta molto più semplice e intuitivo da usare, così da renderlo accessibile a tutti.

Magic Editor sarà quasi gratuito

Dal lancio a oggi, Magic Editor è stato uno strumento gratuito solo per i possessori di Google Pixel, o per gli abbonati a Google One. Dal 15 maggio, invece, diverrà uno strumento disponibile per tutti gli utenti Google Foto.

Per iPhone arriverà su Google Foto per iOS con 10 ritocchi al mese inclusi. Se si sfora tale limite, invece, sarà necessario acquistare un piano premium di Google One, che parte da 2TB di archiviazione al costo di 9,99 euro al mese, o 99,99 euro all’anno.

Altre modifiche a Google Foto

Non solo Magic Editor: oltre a questo strumento per foto AI, Google sta portando su iOS molti altri strumenti di modifica, come Photo Unblur, suggerimenti Cielo, Color pop, effetto HDR per foto e video, Portrait Blur, Portrait Light, foto cinematografiche, stili nell’editor di collage ed effetti video.

Ovviamente, per poter beneficiare di questi strumenti di AI su iOS e iPhone, sarà necessario eseguire iOS 15, o versioni successive. Google Foto per iPhone e iPad si scarica gratis a questo indirizzo.

Google Pixel 8 Pro si acquista da questa pagina di Amazon, mentre per il modello Pixel 8 si parte da qui.