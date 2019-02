Lenovo S5 Pro, un clone di iPhone X con Snapdragon 636 a soli 178 euro

Quanti fossero alla ricerca dello smartphone perfetto, dal costo assolutamente contenuto, dall’estetica moderna e minimale, ma dalle caratteristiche tecniche di rilievo, ecco l’occasione da non perdere: Lenovo S5 Pro in offerta flash a 178 euro. Ecco come è fatto e quali sono le sue specifiche.

Anzitutto, Lenovo S5 Pro è sbloccato per l’uso in tutto il mondo e funziona in tutto e per tutto anche in Italia, con sistema operativo in italiano. Il venditore, infatti, tiene a precisare che il sistema operativo include anche la nostra lingua.

Lenovo S5 Pro 4G è uno smartphone da 6.2 pollici, con Android 8.1 a bordo, personalizzato con la ZUI10, e spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 636 Octa Core a 1.8 GHz, coadiuvato da ben 6 GB RAM e 64 GB di memoria integrata.

A livello multimediale il il terminale offre una configurazione posteriore con due sensori, da 12 e 20 MP, con una fotocamera frontale da 8 + 20 MP, per un totale di quattro camere a bordo. La batteria è da ben 3500 mAh, quindi in grado di sopportare un utilizzo intenso per tutto il giorno.

Tra i sensori presenti, la bussola elettronica, il sensore di impronte digitali, sensore di gravità, sensore di luce, giroscopio, sensore di distanza. Offre un vano SIM per alloggiare due SIM nano, oppure una Sim e una MicroSD per espandere la memoria integrata. A livello di navigazione offre il supporto a GPS, A-GPS, Glonass, e Beidou.

Costa solitamente 218 euro, ma al momento è in forte sconto a 178 euro. Clicca qui per comprare. L’offerta valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.