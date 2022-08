Lenovo Tab P11, tablet con penna per scuola e svago

Se vi serve un tablet per far seguire la scuola a distanza ai vostri figli o se ne volete comprare uno per voi stessi, per intrattenervi sul divano dopo una lunga giornata di lavoro oppure per rispondere alle mail, scansionare i documenti e lavorare in mobilità, al momento c’è il valido Lenovo Tab P11 in offerta a 225,70 euro.

Come suggerisce il nome stesso, monta uno schermo da 11 pollici con risoluzione 2K a 2.000 x 1.200 pixel. E’ un pannello LCD di tipo IPS, con 400 nits di luminosità massima in modo da garantire una buona visibilità anche sotto la luce del sole.

Il processore invece è un Qualcomm Snapdragon 662 Octa Core affiancato da ben 6 GB di RAM e 128 GB di capacità. A tenerlo in vita c’è poi una batteria da 7.700 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3.0 usando il caricatore da 20 Watt incluso in confezione.

Come dicevamo è un ottimo strumento per la didattica a distanza visto che presenta 4 microfoni e speaker Dolby Atmos, che garantiscono audio di alta qualità e soppressione del rumore durante le videochiamate. Queste ultime avvengono grazie anche alla fotocamera anteriore da 8 MP che supporta anche la scansione facciale per lo sblocco rapido.

Sul posteriore invece c’è una fotocamera da 13 MP che, come dicevamo, può essere usata per la scansione dei documenti. Completa la dotazione una penna molto leggera (pesa 20 grammi, mentre il tablet ne pesa 490) e compatta (è lunga 14 centimetri e il diametro è di 0,95 centimetri, mentre il tablet ha uno spessore di 7,5 millimetri) che riconosce 4.096 livelli di pressione e può essere quindi usata anche per disegnare.

Chi intende acquistarlo come dicevamo al momento lo trova in sconto del 33%: anziché 336,87 euro lo può pagare 225,70 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.