GarageBand, nuove sessioni Remix in app con la hit “Clarity” di Zedd

Apple in collaborazione con Zedd – disc jockey, produttore discografico e musicista russo naturalizzato tedesco – ha annunciato una nuova sessione Remix del singolo “Clarity” disponibile su GarageBand.

Con le sessioni Remix di GarageBand chiunque può divertirsi a mixare i brani degli artisti più in voga.

Dall’app è possiible visualizzare video in cui gli stessi artisti spiegano cosa ha ispirato il brano e tutorial passo-passo, sessioni con strumenti che danno ai musicisti alle prime armi la possibilità di realizzare la propria versione personale delle hit.

La sessione Remix di Clarity e quelle di altri brani sono disponibili come download gratuito nella Libreria suoni di GarageBand per iPhome, iPad e Mac.

Live Loops, l’interfaccia per remixare di GarageBand, permette di riarragiare gli elementi di un brano e di aggiungerne di nuovi, mantenendo tutto in sincrono con tempo e tonalità; il tutto senza che sia necessaria alcuna competenza musicale pregressa. La funzione Remix offre ancora più filtri, ripetitori e altro ancora per realizzare vere e proprie hit, trasformando un brano house in una hit hip-hop o creare un mashup di più generi.

Il brano “Clarity” è disponibile con audio spaziale su Apple Music per celebrare i dieci anni dell’album omonimo. Il brano è stato riconosciuto con il Grammy Awards nella categoria Best Dance Recording.

Non è la prima volta che Apple propone sessioni Remix: ad agosto di quest’anno sono state offerte sessioni con Katy Perry e il gruppo K-pop SEVENTEEN, con la possibilità di realizzare la propria versione personale delle hit “Harleys in Hawaii” di Katy Perry e “Darl+ing” dei SEVENTEEN.

GarageBand è stato recentemente aggiornato con un uuovo pacchetto di suoni scaricabile “Beat Tape” con una raccolta di oltre 200 nuovi loop hip hop e 5 kit percussioni.