L’esperienza dei genitori è a favore di più libri e materiali cartacei nelle scuole

Secondo quanto emerso da una nuova ricerca commissionata da Epson, il 21% dei genitori italiani, molti meno del 63% che è risultata essere la media dei 20 Paesi europei contattati dall’indagine, vorrebbe che in classe si utilizzassero più libri di testo e supporti didattici cartacei.

Più alta la percentuale degli insegnanti, dove ben il 68% dei docenti intervistati ha questa posizione (71% la media europea). Salgono invece al 45% i genitori italiani (54% in Europa) i quali ritengono che l’uso di materiali stampati in classe possa migliorare la capacità di lettura, mentre solo il 9% (stessa percentuale di quelli europei) pensa che i tradizionali materiali cartacei distrarrebbero gli studenti e ridurrebbero l’attenzione.

Sulla carta si impara meglio

I neuroscienziati del Teachers College della Columbia University hanno dimostrato che c’è un chiaro vantaggio nel leggere un testo su carta piuttosto che su uno schermo, dove la lettura risulta essere più superficiale. E la stessa opinione è condivisa, in una precedente ricerca di Epson, dal 54 % dei genitori italiani (il 59% di quelli europei) che hanno rilevato come, nella loro esperienza, i figli imparino meglio interagendo con oggetti fisici piuttosto che con informazioni visualizzate su schermi digitali.

Per fornire più materiali cartacei agli studenti, è necessario avere strumenti che possano realizzarli in maniera conveniente e on-demand: in realtà, gli insegnanti si sentono spesso frustrati per la mancanza di stampanti.

Il 79% dei docenti italiani (il 74% in tutta Europa) afferma che sarebbe essenziale avere accesso a una stampante. Tuttavia, solo il 4% degli insegnanti in Italia (il 12% di tutti gli insegnanti intervistati) ne ha una da utilizzare in classe.

Molti insegnanti usano la propria stampante, con il 35% dei docenti italiani (18% quelli europei) che afferma di utilizzare quella di casa per realizzare materiale didattico. Sembra che anche i genitori italiani facciano altrettanto: il 24% (18% in Europa), afferma infatti di stampare regolarmente compiti e materiali didattici a casa perché non sono forniti dalla scuola.

Con budget limitati, gli istituti scolastici devono destinare i fondi a strumenti didattici che offrano concreti benefici educativi: la ricerca mostra che l’apprendimento tradizionale basato su carta è una opzione che deve essere presente e integrata per raggiungere il risultato migliore.