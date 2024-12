I migliori libri sulla conquista dello spazio (e anche di Marte)

Pubblicità

Spazio, ultima frontiera. Iniziava così, quasi sessant’anni fa, la mitica serie tv di Star Trek. Non era la prima e certamente prima della tv il cinema, la radio e soprattutto le riviste e i libri pulp avevano fatto della “fantascienza” (la geniale definizione di Monicelli, creatore della collana di Mondadori intitolata “Urania”) un genere a se stante. Che portava dentro di sé sogni e speranze. La voglia di conquista. Il giocare con la scienza. Un futuro che sembrava lontano.

Oggi quel futuro è praticamente qui. E come introduzione al mondo che sta per cambiare, abbiamo raccolto i libri più interessanti per spiegare come stiamo per (ri)conquistare lo spazio, a partire dall’orbita terrestre che vuole Jeff Bezos fino al Marte di Elon Musk. Tanta carne al fuoco, tanti libri molto interessanti e sorprendenti da leggere.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

L’ultimo uomo sulla Luna”

Come funziona il programma spaziale americano? Eugene Cernan e Don Davis raccontano la più grande avventura del secolo scorso: la folle, intensa e appassionante corsa alla conquista dello spazio e della Luna, il mondo a noi più vicino ma anche incredibilmente lontano, orbitando a oltre 380.000 km dalla Terra.

Chi meglio del comandante della missione che ha portato gli ultimi uomini sul nostro satellite naturale può raccontare gli eventi straordinari culminati nei moduli che sono discesi sul suolo lunare e nei Rover che ne hanno percorso la superficie?

Eugene Cernan, assieme al giornalista Don Davis, narra con stile discorsivo e linguaggio privo di inutili complessità la vera storia della corsa allo spazio degli Stati Uniti. Ma se gli astronauti erano consapevoli di dover affrontare enormi rischi, anche le loro famiglie dovevano affrontare grandi sacrifici. Ed è questa la forza della narrazione di Cernan: non mostrare solamente il lato eroico e affascinante della vita di un astronauta, ma anche i dubbi, le paure, i fallimenti e le frustrazioni sia del protagonista che dei suoi familiari.

Breve storia dello Spazio. Avventure e scoperte di uomini e robot

Un viaggio attraverso le conquiste spaziali del ventesimo secolo, dalle sonde interplanetarie ai satelliti astronomici. Il volo spaziale è una delle più grandi conquiste dell’uomo nel ventesimo secolo. I primi coraggiosi pionieri hanno portato alla nascita dell’astronautica trasformando il sogno di poeti e visionari dei secoli scorsi nella scienza e nella tecnologia che permettevano di uscire dalla Terra ed esplorare il cosmo.

Ed ecco che i sogni della fantascienza diventavano a poco a poco realtà: per la prima volta l’uomo metteva piede su un altro corpo celeste. Ma c’era un altro sogno che l’umanità inseguiva: capire se la vita era nata anche al di fuori della Terra, su altri pianeti. Per questo iniziava la ricerca di tracce passate o presenti su Marte, la cui natura iniziale era simile alla Terra, e pure altrove, su alcune lune del sistema solare.

Intanto le sonde interplanetarie riuscivano a raggiungere e mostrare il volto dei pianeti più remoti fino a Plutone e i satelliti astronomici rivelavano dimensioni, età e misteri dell’universo con sempre maggior precisione. Il libro racconta questa storia attraverso i personaggi che ne sono protagonisti cogliendo i passi fondamentali di un’avventura e di un’esplorazione che nata tra l’Europa e gli Stati Uniti ora coinvolge anche gli altri continenti, in un grande viaggio condiviso, dalla Terra allo spazio.

Le sfide di Marte. Storie di esplorazione di un pianeta difficile

Apriamo un importantissimo capitolo sul nostro futuro: quello del pianeta rosso. Come sarebbe bello poterlo conquistare. E come sarà difficile. Il libro ripercorre la storia delle missioni marziane, spiegando perché Marte, pur essendo un pianeta relativamente vicino e simile alla Terra, rappresenti un obiettivo così ostico, al punto da far fallire la metà delle missioni che lo hanno affrontato.

Tutto è raccontato dal punto di vista dell’autore, che ha vissuto in prima persona le missioni europee verso Marte. Non mancano dunque gli aneddoti privati, attraverso i quali il lettore rivive le emozioni, i successi e i fallimenti sperimentati da Ferri e dai suoi collaboratori nelle sale controllo sulla Terra.

Il libro si chiude con uno sguardo al futuro, alle missioni verso Marte già pianificate per i prossimi anni, e al sogno di inviare un giorno, magari entro pochi decenni, i primi esseri umani sulla superficie del Pianeta rosso.

Dall’alto i problemi sembrano più piccoli

Chi meglio di un astronauta per raccontare il mondo da un’altra prospettiva? Tocca a Paolo Nespoli, che ha trascorso circa sei mesi nello Spazio. E da lassù, vivendo in assenza di gravità, in situazioni di emergenza, guardando la Terra dall’alto, ha capito alcune cose della nostra vita di tutti i giorni.

In questo libro l’astronauta italiano racconta a noi che stiamo a terra le lezioni che lo Spazio gli ha insegnato. Con entusiasmo e chiarezza, con ironia e poesia. In orbita (e nella lunga e severa formazione da astronauta) Nespoli ha imparato nozioni pratiche e filosofiche. Vivendo in assenza di gravità, ha imparato ad assumere nuove abitudini, saper tornare bambino per apprendere di nuovo a vivere in una realtà in cui anche gli aspetti più scontati sono diversi dal solito.

Costretto sempre al massimo della performance, ha imparato a lavorare in squadra, a gestire gli imprevisti, a ottimizzare il tempo, a riconoscere i propri limiti e fare tesoro dei propri errori. Ha imparato che i sogni vanno coltivati con cura, ma che a un certo punto, se si vogliono realizzare davvero, bisogna svegliarsi. Che se si guarda sempre avanti, se si punta sempre in alto, le stelle non sono poi così lontane.

Mentre era sulla stazione spaziale, Nespoli ha comunicato con migliaia di “terrestri” attraverso i social network, trasmettendo informazioni, emozioni, e incantandoci con le sue meravigliose foto scattate da lassù. A volte bastano alcune immagini, selezionate e riproposte in questo libro, per capire con una vertigine come cambiano le cose osservate da un altro punto di vista.

Carrying The Fire. Il mio viaggio verso la Luna

Missione Luna. Questa è l’autobiografia dell’astronauta Michael Collins, che racconta la sua esperienza nella missione Apollo 11. Infatti, nel luglio 1969, Michael Collins pilota il modulo di comando dell’Apollo 11, consentendo ai compagni di viaggio Neil Armstrong e Buzz Aldrin di calpestare per la prima volta la superficie di un altro corpo celeste; un evento definito “la più grande avventura dell’umanità”.

In questo appassionante libro di memorie, Collins racconta – in modo personale e “senza filtri” – il dramma, la bellezza e persino l’umorismo di quell’epica missione. Ma ripercorre anche la sua carriera professionale, dalle prime esperienze di volo nell’Aeronautica militare alle vicende come pilota collaudatore, fino al coinvolgimento nel progetto Gemini e alla sua prima passeggiata spaziale con la Gemini 10, prologo alla successiva missione lunare che lo ha consegnato alla Storia.

Dotato di un raro talento come scrittore e di un animo definito riflessivo e poetico dai suoi colleghi astronauti, Michael Collins riesce a descrivere le proprie esperienze in modo più vivido e coinvolgente di chiunque altro abbia volato nello spazio. Mai troppo tecnica, sempre schietta e sincera, la sua narrazione è caratterizzata da momenti di introspezione che ci permettono di condividere episodi indimenticabili, come quando si trovò a contemplare in solitaria l’intero genere umano, raccolto sulla Terra e sulla Luna osservate attraverso gli oblò della sua navicella Columbia. Questa appassionante autobiografia non è una semplice cronaca delle missioni aeree e spaziali di Collins, ma una fondamentale ed emblematica testimonianza di un’epoca in cui lo slancio verso lo spazio ha davvero rappresentato “un grande balzo per l’umanità”.

100 FATTI INCREDIBILI SULLO SPAZIO: Affascinanti Curiosità e Misteri del nostro Universo per piccoli Astronauti

Si diventa appassionati di spazio fin da piccoli. Questo è un libro ricco di curiosità sullo spazio, adatto a tutte le età, che esplora vari aspetti dell’universo in modo divertente e informativo

Buchi Bianchi. Dentro l’orizzonte

La conquista dello spazio ci permetterà di risolvere grandi misteri ma anche di confrontarci più direttamente con le leggi della Natura. Alcune delle quali incredibilmente complesse e inedite per l’umanità, come spiega il fisico e divulgatore Carlo Rovelli.

“Non lo so – scrive Rovelli – se l’idea che i buchi neri finiscano la loro lunga vita trasformandosi in buchi bianchi sia giusta. È il fenomeno che ho studiato in questi ultimi anni. Coinvolge la natura quantistica del tempo e dello spazio, la coesistenza di prospettive diverse, e la ragione della differenza fra passato e futuro. Esplorare questa idea è un’avventura ancora in corso. Ve la racconto come in un bollettino dal fronte. Cosa sono esattamente i buchi neri, che pullulano nell’universo. Cosa sono i buchi bianchi, i loro elusivi fratelli minori. E le domande che mi inseguono da sempre: come facciamo a capire quello che non abbiamo mai visto? Perché vogliamo sempre andare a vedere un po’ più in là?”.

La guida completa al telescopio Euclid. Le guide di Astrospace (Vol. 1)

Una guida inconsueta al funzionamento di uno dei grandi telescopi creati dall’umanità. È il racconto del più preciso e avanzato telescopio spaziale mai costruito in Europa.

Segnali di gravità. Le onde gravitazionali: dalle scoperte di Einstein alla nuova era dell’astrofisica. Ediz. illustrata

È uno dei più grandi misteri dell’umanità: il funzionamento della forza di gravità. Il Premio Nobel per la fisica 2017 è stato assegnato ai ricercatori di LIGO Kip Stephen Thorne, Rainer Weiss e Barry Clark Barish. La scoperta delle onde gravitazionali è un fatto sensazionale per la scienza.

Per la prima volta dalla formulazione della teoria della relatività generale di Einstein, si sono misurati con precisione questi flebili segnali della forza di gravità provenienti dall’Universo più remoto. Quando buchi neri, stelle di neutroni e chissà quali altri corpi celesti si scontrano o esplodono, l’intero cosmo trema! L’osservazione delle prime oscillazioni spazio-temporali della storia rappresenta un ulteriore trionfo per le ipotesi di Einstein e un enorme successo della tecnologia umana.

Da Einstein al Big Bang e oltre: le onde gravitazionali hanno inaugurato l’era dell’astrofisica multi-messaggero. Questo libro è una panoramica sui risultati più recenti ottenuti in questo incredibile settore della scienza.

Astrofisica per chi va di fretta

C’è così tanto da sapere e così poco tempo per studiarlo. Qual è la natura dello spazio e del tempo? Che posto occupiamo nell’Universo? Che posto occupa l’Universo dentro di noi? Non c’è guida migliore, per queste domande che aprono la mente, del famoso astrofisico Neil deGrasse Tyson.

Oggi pochi tra noi hanno il tempo di contemplare l’Universo. E così Tyson porta il cosmo sulla Terra in maniera concisa e chiara, con il suo brillante acume, in gustosi capitoli da consumare in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento della vostra giornata piena di impegni. Mentre aspettate il caffè del mattino, l’autobus, il treno o l’aereo, questo libro vi svelerà tutto ciò che occorre per essere informati e pronti al prossimo titolo ove colonne sull’Universo: dal Big Bang ai buchi neri, dai quark alla meccanica quantistica, dalla ricerca di pianeti alla ricerca di vita nell’Universo.

Hawking per tutti. Universo, spazio, tempo. Ediz. a colori

La storia del fisico più famoso di tutti e del perché lo è. La fisica teorica di Stephen Hawking spiegata attraverso una narrazione semplice. Le più recenti e affascinanti intuizioni riguardanti l’origine dell’universo, lo spazio-tempo e i buchi neri sono presentate e rese comprensibili con l’aiuto di esempi e divertenti bozzetti.

Gli argomenti trattati nel volume sono: il mistero del Big Bang; la forza di gravità, cosa sono i buchi neri?; il futuro dei viaggi nel tempo; alieni, cosa c’è al di là della vita?

Il futuro dell’umanità: Colonizzare Marte, interstellari viaggi e il destino della nostra specie

Anche se all’apparenza “tecnico”, in realtà questo libro di Michio Kaku apre la strada a un universo di idee che va “oltre”. Per questo lo consideriamo il nostro primo fuori sacco della lista dei migliori libri di Macity. Asteroidi vaganti, cambiamenti climatici, sovrappopolazione: il nostro pianeta non è sicuro come sembra.

In un futuro non troppo lontano l’umanità potrebbe essere costretta ad abbandonarlo e a colonizzare lo spazio, partendo dalla Luna e dal sistema solare per poi spingersi verso le stelle e le galassie, fin oltre i confini dell’universo conosciuto. E anche senza la minaccia di una catastrofe incombente basterà la nostra innata curiosità a spingerci verso nuovi orizzonti: grazie agli sviluppi sempre più rapidi della robotica, della biotecnologia e delle nanotecnologie saremo in grado di fondare città autosufficienti su pianeti distanti anni luce, costruire razzi come l’Enterprise di Star Trek o il Millennium Falcon di Star Wars, a energia nucleare o ad antimateria, utilizzare i buchi neri come scorciatoie per esplorare universi paralleli.

Creeremo automi autoreplicanti e intelligenti che svolgeranno per noi i lavori più pesanti e rischiosi, modificheremo la nostra struttura corporea per adattarla ad atmosfere a noi incompatibili e forse, un giorno, potremo fare a meno dei nostri corpi per spostarci nel cosmo sotto forma di pura coscienza, alla velocità della luce, realizzando il sogno più antico della nostra specie: l’immortalità. Tra una partita di football marziano e un ipotetico incontro con alieni ipertecnologici, Michio Kaku accompagna il lettore nel viaggio che porterà l’umanità oltre i confini dello spazio e del tempo, rendendola finalmente una specie multiplanetaria, multigalattica e multidimensionale.

Astronavi. Le storie dei vascelli spaziali nella narrativa e nel cinema di fantascienza

Secondo fuori sacco per la lista dei migliori libri di Macity. Viaggiare attraverso lo spazio, approdare su mondi lontani è un desiderio umano ancora confinato nella sfera del sogno. Solo la scienza teorica e la fantasia ci consentono oggi di muoverci nel vuoto siderale, di spingerci verso ignoti lidi al di là dei pianeti conosciuti, al di là dei limiti imposti dalle leggi del cosmo, del tempo, della velocità, della distanza.

La nave stellare è ancora appannaggio della creazione immaginifica e fantascientifica, che ha saputo inventare uno sterminato numero di vascelli, protagonisti di racconti, romanzi, fumetti e pellicole cinematografiche. Questo libro racconta le astronavi più celebri della fantascienza, rivelandone le storie, le caratteristiche, i contatti con la realtà tecnologica dei nostri tempi, le loro prestazioni e le loro “impossibilità” in una incredibile galleria di mezzi spaziali, con schemi tecnici e schede espositive.

Dall’improbabile “proiettile” di Dalla Terra alla Luna, passando per gli incrociatori veloci de Il pianeta proibito, per la bianca e curvilinea Enterprise, per la USS Discovery di 2001: Odissea nello spazio, per il Millennium Falcon di Guerre stellari, fino ad arrivare al colossale cargo Nostromo di Alien, all’ammiraglia Galactica e alle sconfinate navi generazionali Elysium e Avalon, le astronavi sono sempre state veri e propri “personaggi” delle narrazioni di fantascienza. Anche se oggi non abbiamo ancora a disposizione nessun vascello cosmico capace di attraversare le profondità dell’Universo, da più di un secolo le astronavi della fantasia, in forme sempre differenti, hanno solcato le immensità cosmiche, portandoci là dove nessun uomo è mai giunto prima. E anche oltre.

