Arriva in Italia Honor MagicBook Art 14 con Snapdragon Elite

HONOR ha annuncia l’arrivo in Italia del suo nuovo laptop, HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon, un dispositivo di ultima generazione che integra la piattaforma Snapdragon X Elite. Si tratta di. un dispositivo con un peso di 1 kg circa e uno spessore di appena 1 cm.

Naturalmente, è il modello di punta della società, che vuole ridefinire gli standard dei laptop moderni. Propone un display OLED HONOR Eye Comfort da 14,6 pollici con risoluzione 3.1K, progettato dunque per lavoro e intrattenimento, anche grazie alla batteria a lunga durata.

Tra i suoi punti di forza, il display FullView, touchscreen da 14,6 pollici, con rapporto schermo-corpo del 97%. Si tratta di un pannello dotato di tecnologia 4320Hz PWM Flicker Free, certificata TÜV Rheinland, per ridurre l’affaticamento visivo.

La vera particolarità, però, si evince già dal nome del dispositivo: Honor MagicBook Art 14 Snapdragon. Vanta, per l’appunto, la piattaforma Qualcomm Snapdragon X Elite, che ottimizza le applicazioni Windows su Snapdragon. Per farlo, HONOR ha sviluppato una libreria AI per migliorare l’efficienza delle app, riducendo del 16% i tempi di avvio medi e ottimizzando 14 applicazioni principali in categorie come browser, strumenti di produttività e software per videoconferenze.

Il laptop propone una Modular Camera Design, una fotocamera magnetica e rimovibile, progettata per la privacy e consente maggiore personalizzazione, migliorando la versatilità del dispositivo.

Quanto all’autonomia, la batteria è da 60Wh che, insieme al sistema OS Turbo 3.0, garantisce fino a 9,5 ore di autonomia.

Il comparto audio include invece sei speaker con intelligenza artificiale, quattro woofer e due tweeter, mentre un microfono bidirezionale offre riduzione del rumore.

Quanto alla connettività, il laptop include porte Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI e un jack per cuffie/microfono da 3,5 mm, per una maggiore flessibilità per collegare periferiche e accessori.

Disponibilità e prezzi

L’HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon, disponibile nella colorazione Grey, è acquistabile da oggi al prezzo di partenza di 1699,90 euro.

Fino al 31 gennaio 2025, è possibile usufruire di un coupon da 200€.

