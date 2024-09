Il tapis roulant LIFEFIT TM5250 è pieghevole e in sconto

Pubblicità

Siete alla ricerca di un attrezzo completo per allenarvi in casa? Allora il tapis roulant LIFEFIT TM5250 attualmente in promozione potrebbe fare al caso vostro.

Con una velocità massima di 17 km/h, è ottimo sia per i runner esperti che per chi preferisce una camminata veloce, tanto più che si possono selezionare 12 diversi programmi di allenamento adatti a tutti i livelli.

Supporta fino a 120 Kg di peso garantendo quindi una ottima stabilità indipendentemente dal tipo di allenamento in corso (l’attrezzo da solo pesa intorno ai 65 Kg).

Usa un motore da 3 HP e la superficie di corsa, pari a 120 x 42 centimetri circa, offre ampio spazio per muoversi comodamente. La pendenza è regolabile (fino al 15%) così da personalizzare l’intensità dell’allenamento simulando salite e percorsi più difficili.

È presente un pratico display LCD attraverso cui poter tenere d’occhio tutte le informazioni essenziali in tempo reale come la durata dell’allenamento, la distanza percorsa, la velocità corrente e calorie bruciate.

Mette inoltre a disposizione un porta bevande e un supporto per tablet dove poter collegare le app preferite, incluse quelle che simulano paesaggi sincronizzati con la corsa, rendendo così l’allenamento ancora più immersivo (ci viene in mente KinoMap, ma ne esistono tante altre).

Il tapis roulant è inoltre equipaggiato con un sistema per il monitoraggio della frequenza cardiaca integrato nei manici in modo da tenere d’occhio l’affaticamento durante l’utilizzo. Volendo c’è anche il Bluetooth per collegare la propria fascia cardio toracica preferita. Ultimo ma non per importanza il freno di sicurezza, che assicura un’ulteriore protezione rendendolo una scelta sicura e versatile per ogni casa.

Con tutte queste caratteristiche, questo tapis roulant si dimostra un ottimo investimento per migliorare la propria forma fisica e raggiungere gli obiettivi di fitness comodamente a casa.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 660 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.