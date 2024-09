Prezzo iPhone 16 e 16 Pro, in Italia si parte da 979 euro

Pubblicità

Appena presentati, gli iPhone 16 appaiono a listino sul sito Apple. Ecco i prezzi italiani della serie iPhone 16 e 16 Pro. Si parte da 979 euro, pagabili anche in 24 mesi a tasso zero.

Anzitutto, i nuovi iPhone 16 si pre ordinano a partire dalle 14 del 13 settembre prossimo. Il modello standard da 6,1 pollici parte da 979 euro per la variante da 128 GB, con possibilità di pagamento in 24 mesi a tasso zero, con rate da 40,79 euro. Se si vogliono 256 GB di memoria il prezzo sale a 1109 euro, mentre il topo da 512 GB costa 1359 euro.

Il fratello maggiore, iPhone 16 Plus, con schermo da 6,7 pollici, parte invece da 1129 euro per 128 GB di memoria, mentre il modello da 256 GB costa 1259 euro. Se volete 512 GB di memoria ROM, invece, il prezzo è 1509 euro.

Prezzi iPhone 16 Pro

Più caro, ovviamente, iPhone 16 Pro, che quest’anno arriva nelle varianti da 6,3 pollici e 6,9 pollici, pur mantenendo le dimensioni complessive quasi identiche alla serie 15 Pro. Per il modello più piccolo si parte da 1239 euro (128 GB), mentre per la versione da 256 GB occorrono 1369 euro.

La variante da 512 GB di memoria di iPhone 16 Pro costa 1619, mentre quella da 1 TB viene venduta a 1869 euro.

Per iPhone 16 Pro Max è necessario partire da 1489 euro per 256 GB di memoria, mentre il prezzo sale a 1739 per la versione da 512 GB. In ultimo, si arriva a 1989 per la variante da 1 TB.

Prezzo iPhone 16 e 16 Pro:

iPhone 16

128 GB: 979 euro

256 GB: 1.109 euro

512 GB: 1.359 euro

iPhone 16 Plus

128 GB: 1.129 euro

256 GB: 1.259 euro

512 GB: 1.509 euro

iPhone 16 Pro

128 GB: 1.239 euro

256 GB: 1.369 euro

512 GB: 1.619 euro

1 TB: 1.869 euro

iPhone 16 Pro Max

256 GB: 1.489 euro

512 GB: 1.739 euro

1 TB: 1.989 euro

Clicca su questo link per acquistare iPhone 16 e 16 Pro sul sito ufficiale Apple. La disponibilità su Amazon sarà annunciata nelle prossime ore.