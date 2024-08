La livella digitale ETOPOO è in sconto a soli 9 €

Pubblicità

Ecco una livella davvero rivoluzionaria sia per i professionisti che per gli hobbisti: la ETOPOO attualmente in promozione non solo è compatta e più facilmente trasportabile, ma anche molto precisa grazie alla misurazione effettuata tramite i sensori incorporati.

Come fosse uno smartphone ha infatti il suo giroscopio che gli consente di rilevare con estrema precisione (parliamo di un margine di errore di appena 0,01 mm) il grado di inclinazione mostrandolo in tempo reale sullo schermo da 2 pollici incorporato lungo una delle due facciate.

Ha la forma quadrata ed è perciò facile da posizionare ma anche da trasportare insieme agli altri attrezzi utili per il proprio lavoro, ed è particolarmente robusto perché la scocca esterna è realizzata in acciaio inossidabile.

C’è poi la certificazione IP54 che ne assicura un utilizzo senza danni anche all’aperto e sotto la pioggia, in più grazie all’alimentazione a batteria removibile non c’è il rischio di rimanere a secco proprio sul più bello, purché ci si ricordi di portare con sé due batterie di ricambio di tipo ministilo AAA.

Infine è magnetico, perciò con le superfici metalliche è sufficiente agganciarlo per rilevarne la precisa inclinazione.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 24 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 62% andando a spendere intorno ai 9 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.