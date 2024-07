Prime Day, i dieci migliori prodotti per la casa con sconti fino al 50%

Pubblicità

In questi giorni vi abbiamo segnalato diversi prodotti in sconto nel campo dell’elettronica, ma su Amazon ci sono anche diverse occasioni molto appetitose per chi semplicemente vuole avere una casa più moderna, efficiente e comoda. Li trovate tutti radunati nella pagina del “top 100” del Prime Day, ma in questa lista proviamo a selezionare i top secondo noi.

10 – BISSELL SpotClean C3 99,99€

Per il Prime Day trovate in promozione a solo 99,99 € anche Bissel SpotClean ProHeat un interessante dispositivo di un’azienda che è sinonimo della pulizia, consente di ripulire e ridonare igiene a superfici come moquette, un divano, una poltrona o magari un sedile dell’automobile.

Bissel SpotClean ProHeat fa quello che nessun aspirapolvere è in grado di fare: pulisce a liquido e raccoglie lo sporco lasciando la parte trattata solo leggermente umida. Per migliorare l’efficacia non solo è possibile aggiungere all’acqua speciali detergenti (come questo). Svolge una tripla azione: Spruzza, Spazzola e Aspira

9 – Blink Mini

Amazon Blink Mini, una videocamera di sicurezza smart per interni, piccola e compatta va al minimo in occasione del Prime Day: solo 18,99 euro (-37%).

L’accessorio di cui parliamo è stato presentato solo poco tempo fa e rappresenta la soluzione ideale per la sorveglianza domestica di chi non ha particolari e specifiche esigenze. Funziona come tante altre videocamere di questo tipo con la possibilità di personalizzare la rilevazione del movimento per zone, registrare video con risoluzione HD di 1080p durante il giorno, visione notturna HD a infrarossi per la registrazione di video in condizioni di luminosità ridotta.

È sempre collegata sia alla rete elettrica (con un suo alimentatore) che al Wi-Fi ed ha un’ottima qualità anche notturna. Perfetta anche come surrogato di un baby monitor.

8 – Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart Oral-B 4500

Oggi trovate in promozione Oral-B Smart 4 4500 CrossAction, uno spazzolino elettrico con funzioni smart che potete comprare in occasione delle offerte di primavera in sconto a solo 49,99 euro (-53%)

Questo accessorio personale, un fascia media dell’azienda che ha inventato lo spazzolini ricaricabili connessi, opera in tandem con l’app Oral-B per guidarvi con suggerimenti in tempo reale e spazzolare al meglio i vostri denti.

Rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, per delle gengive sane. Inoltre, agisce sulle macchie superficiali eliminandole. In più, grazie alla brevettata tecnologia di controllo della pressione, riduce la velocità di spazzolamento e avvisa quando stiamo spazzolando in modo troppo aggressivo, aiutando a proteggere le gengive più delicate.

7 – Philips Airfryer XL Essential

La frittura ad aria è diventata un must in cucina: pochi o zero grassi, velocità, niente complicazioni con olio e smaltimento, niente odori. La Friggitrice ad aria Philips Airfryer XL Essential a 89,99 (-34%) permette di fare tutto questo, per tutta la famiglia.

Ha un recipiente da 6,2 l e un cestello da 1,2 kg per cucinare fino a 5 porzioni. Di controlla con un display touch e 7 programmi di cottura preimpostati. Una esclusiva è la tecnologia Rapid Air con l’esclusivo design a “stella marina” crea una circolazione ottimale dell’aria calda per cucinare cibi croccanti e teneri

Potete anche seguire le ricette scaricando l’apposita app HomeID e lascarsi ispirare, seguendole passo dopo passo

Componenti rimovibili lavabili in lavastoviglie

6 – Microonde Samsung MG23F301TCK

Chi non ha un microonde in casa? Se non ce l’avete o volete sostituire il vostro, l’occasione arriva da Amazon che per il Pirme Day vi offre in sconto il Samsung MG23F301TCK a 99 € (-33%). È ideale per la famiglia con le sue funzioni grill, Quick Defrost, combinato Microonde + Grill, 800 W + 1200 W di potenza. Ha una generosa capacità di 23 Litri, 20 modalità di cottura preimpostate e ha anche la funzione Piatto Doratore percuoce e griglia per gustare tutto il sapore e la consistenza non solo dei cibi congelati pronti da cuocere ma anche di alimenti freschi, cotti sempre alla perfezione.

Una perculiarità è il sistema a tripla distribuzione del microonde ti permette di ottenere sempre piatti dalla cottura impeccabile. Questa tecnologia distribuisce le microonde attraverso tre fori presenti nella cavità del forno, assicurando una copertura più ampia e una distribuzione più precisa del calore.

L’interno è in ceramica, e ha una superficie liscia, omogenea, semplice da pulire che non perde il suo colore nel tempo a causa dei residui di olio o di grasso. Il trattamento antibatterico e resistente ai graffi, garantisce una qualità superiore e duratura.

5 – Fire TV Stick Lite

La Fire TV Stick Lite di Amazon con telecomando Alexa è il prodotto ideale per la casa e il salotto. Generalmente costa 35 euro, ma grazie all’offerta Prime la pagate 24,99 euro (-29%).

La Fire TV Stick Lite è del 50% più potente della Fire TV Stick del 2019 e oltre a guardare film e serie da Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN, Infinity, RaiPlay e altri, permette anche di ascoltare musica da Amazon Music, Spotify e altri servizi.

La confezione include già tutto ciò che serve per configurarla e iniziare subito a guardare i contenuti in streaming: è sufficiente inserire lo stick in un ingresso sul retro della TV, accenderla e connettersi a Internet per avviare la configurazione. Col telecomando è sufficiente tenere premuto il pulsante Microfono e chiedere ad Alexa di cercare, far partire e controllare la riproduzione di contenuti. Alexa può anche riprodurre della musica, rispondere alle domande, leggere le ultime notizie, controllare le previsioni del tempo e impostare una sveglia, per dire.

4 – Condizionatore Olimpia Splendid Dolceclima Compact a 199€

Per soffrire il caldo se potete acquistare con uno sconto del 28% a solo 199 € il condizionatore Olimpia Splendid Dolceclima Compact?

Quello di cui parliamo è uno dei diversi condizionatori portatili che ha avuto un grande successo di vendite nella due giorni di sconti di Amazon a Luglio 2023. A differenza di altri modelli, più sofisticati e potenti, il Dolceclima Compact è studiato per essere la soluzione per raffrescare in maniera economica un piccolo ambiente.

Nonostante il prezzo ridotto siamo di fronte ad un prodotto di nuova generazione che nasce per essere “verde” e molto compatto (35cm di larghezza in soli 70cm di altezza.). Offre una capacità nominale di 2,1 KW (circa 8.000 btu), con raffreddamento al minimo consumo possibile. Le specifiche di “targa” parlano di classe A per consumi energetici particolarmente ridotti.

3- Roomba J9+ Combo

Forte sconto per Roomba J9+ Combo, uno dei più recenti e più potenti robot per la casa di iRobot. Su Amazon questo accessorio per la casa, prodotto dall’azienda che più di altre ha reso popolare il settore della pulizia “automatica” della casa, costa 759,99 invece 1399€ (-46%).

Il modello ribassato è proprio il “top del top”, Roomba J9+ Combo, completissimo di tutto con una serie di nuove funzionalità hardware e software rispetto ai modello J7+ precedenti.

Tra le novità hardware c’è il motore potenziato capace di “affrontare lo sporco, i peli degli animali domestici e i detriti con una precisione senza precedenti”, dice iRobot.

ll sistema di pulizia a quattro fasi offre più passaggi e le nuove spazzole di gomma doppie aumentano la potenza di aspirazione, oltre a consentire una pulizia a pressione quando necessario. Tre livelli di potenza di aspirazione e il potenziamento automatico per tappeti fanno il resto.

2 – Lavavetro e raccogli gocce GlassVAC Bosch

Ma quanto è fastidioso, difficile ed irritante, lavare un vetro ed eliminare alle perfezione le gocce? Ecco che per il Prime Day arriva in sconto un aiutante sempre pronto per pulire le finestre come si deve, o lavare uno specchio, il box doccia, un tavolo, il ripiano della cucina o una mensola. È GlassVAC di Bosch che in occasione delle offerte Prime, costa solo 49,49€ invece che 85 euro (-41).

Quello di cui parliamo potrebbe essere semplicisticamente definito come un raccogli gocce, uno di quegli strumenti che si usano per lavorare i vetri e che mentre puliscono, asciugano. Ma in realtà nella versione che vediamo qui fa davvero molto di più.

Tipicamente GlassVAC si userà per lavare un vetro (magari proprio con l’accessorio incluso) e dopo averlo lavato per detergere e aspirare l’acqua residua. Visto che il motore aspira anche l’acqua che viene raccolta, questa sarà eliminata dalla superficie senza lasciare aloni. Perfetto anche per eliminare la condensa.

1 – Avvitatore a batteria Bosch IXO

Hobby e fai da te a prezzo scontato con l’avvitatore a batteria Bosch IXO di settima generazione, un utensile multiuso forse il più popolare al mondo nel suo settore (decine di milioni venduti) che in casa si può usare per tanti scopi, pure nel settore informatico e che costa solo 39,99€ invece che 51,25€ (-22%).

Si tratta, come facile intuire, di un sistema per avvitare e svitare che sostituisce qualunque cacciavite. Grazie ad esso è possibile montare mobili, fissare mensole, smontare e montare oggetti di qualunque tipo con pochissimo sforzo. Basta premere il grilletto e il gioco è fatto.

Con gli accessori compatibili della IXO Collection e il concetto Easy-Click Cap per fissare e sostituire gli accessori con facilità, il cacciavite IXO diventa un tuttofare indispensabile per forare, tagliare, alimentare la carbonella del barbecue e molto altro ancora.

