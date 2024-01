Lo smartphone Poco C65 ora a 139 €

Se dovete ricomprare il telefono ma non volete spenderci troppo, ecco l’occasione che fa per voi: lo smartphone Poco C65, disponibile in Italia da fine novembre 2023, potete comprarlo online a partire da 139 €.

Questo telefono è di fascia bassa, ma le prestazioni sono di alto livello. Monta infatti un processore octa-core MediaTek Helio G85 fino a 2.0 GHz, affiancato da 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di capacità in base al modello scelto, anche se va detto che grazie allo slot microSD lo spazio di archiviazione può essere ampliato aggiungendo fino a 1 TB.

Usa uno schermo da 6,74 pollici con risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz e dal punto di vista della sicurezza presenta un sensore per la scansione delle impronte digitali sul bordo del telefono, in alternativa c’è anche lo sblocco facciale con AI.

La batteria è da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida via USB-C a 18 Watt, anche se va tenuto in considerazione che per beneficiarne bisogna attrezzarsi autonomamente visto che in confezione il caricatore incluso è soltanto da 10 Watt.

Per la visione dei video in streaming la scheda tecnica parla di un massimo di 23 ore di autonomia, e con soli 5 minuti di ricarica (a 18 Watt) l’azienda promette 5 ore di ascolto musicale ininterrotto. In alternativa il telefono resta acceso fino a 25 giorni in standby, oppure funziona per 31 ore di telefonate o 114 ore di musica.

Al posteriore troviamo poi tre fotocamere: la principale si compone di due ottiche su sensore da 50 MP con tecnologia di riconoscimento della scena con AI, mentre la secondaria è una macro da 2 MP. Per selfie e videochiamate invece l’utente ha a disposizione una fotocamera frontale da 8 MP.

Per quanto riguarda il resto, offre rete cellulare 4G LTE (ed è Dual SIM), c’è il Bluetooth 5.1, il GPS e l’ingresso audio jack da 3.5 millimetri.

Dove comprare

Se vi interessa come dicevamo lo trovate in offerta online: la versione 6+128 GB in genere costa 156 € ma al momento potete pagarla 139 €; il modello 8+256 GB invece viene proposto a 162 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.