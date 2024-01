Come silenziare le chiamate Whatsapp dagli sconosciuti

Indipendentemente dal fatto che usiate iPhone oppure Android, c’è un interruttore su Whatsapp che vi permette di silenziare in un sol colpo tutte le chiamate provenienti dagli sconosciuti.

Per impostazione predefinita questa funzione non è attiva, perciò di base chiunque può usare la piattaforma per telefonarvi in qualsiasi ora del giorno; e se siete tra quelli che vengono disturbati da aziende e call center attraverso questa scorciatoia, fareste bene a proseguire la lettura in modo da scoprire come fare per impedire almeno che veniate interrotti inutilmente.

Le chiamate provenienti da numeri sconosciuti saranno silenziate, ma compariranno nella scheda Chiamate e nelle tue notifiche.

Non si può impedire che ciò avvenga, almeno non è previsto dalla versione attuale della piattaforma; tuttavia dalle impostazioni dell’app è già possibile fare in modo che questo tipo di comunicazione venga resa silenziosa.

Continuerete quindi a riceverle, ma almeno il telefono non squillerà: la chiamata verrà mostrata attraverso la solita interfaccia a tutto schermo e, se non si risponde, ne resterà una traccia nelle notifiche. Ma se state lavorando o semplicemente vi stare riposando, gli sconosciuti adesso non vi disturberanno più, almeno non tramite Whatsapp. Ecco cosa dovete fare.

Come attivare il blocco chiamate sconosciuti su Whatsapp

Come dicevamo il silenziatore per le chiamate dagli sconosciuti è disponibile sia su iPhone che sui telefoni Android:

Aprite l’app di Whatsapp

Andate su Impostazioni (raggiungibile dal menu coi tre puntini in alto a destra)

(raggiungibile dal menu coi tre puntini in alto a destra) Cliccate su Privacy

Ora cliccate su Chiamate

Attivate l’interruttore Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti

Tutto qua. Adesso il telefono non squilla più quando a chiamarvi è uno sconosciuto che vuole passare tramite Whatsapp.

