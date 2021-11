BenQ, i prodotti si provano e noleggiano con Webidoo store

BenQ annuncia la propria presenza tra i marchi protagonisti del nuovo Webidoo store, il primo tech experience store in Europa, che ha appena aperto a Milano Porta Nuova, in via Vespucci 12, e che propone il medesimo concept anche online sulla piattaforma.

Esclusiva del nuovo store è la sua capacità di porsi come luogo di esperienza in cui l’utente può sperimentare e imparare a conoscere le ultime tecnologie anche noleggiando temporaneamente i prodotti prima di decidere se procedere all’acquisto vero e proprio. Webidoo store si rivolge sia al mercato consumer che a quello corporate, soprattutto Piccole e Medie Imprese.

«Fare innovazione non significa solo produrre dispositivi tecnologicamente evoluti, ma anche esplorare nuove modalità per approfondire e migliorare la relazione tra noi e il nostro pubblico» dichiara Giacomo Rocchi, Sales and Marketing Director BenQ Italy. «La collaborazione con Webidoo store ci permette di costruire un processo di acquisto più mirato e consapevole, e dunque anche di contribuire a un modello di consumo più sostenibile».

I prodotti BenQ che ora possono essere noleggiati o acquistati nel Webidoo store, sia nel negozio fisico di Milano che nello store online, sono: il miniproiettore mobile GV30, il primo proiettore portatile al mondo con altoparlanti a 2.1 canali con bassi extra; il videoproiettore gaming TH685i, dotato di un basso input lag (8,3 ms) e una grafica 1080p HDR; i monitor gaming MOBIUZ EX2510S e EX2710S, entrambi dotati di display da 165Hz e tecnologia MPRT (Moving Picture Response Time) da 1ms; il monitor gaming curvo MOBIUZ EX2710R, ideale per il Sim Racing; il monitor professionale per designer PD2705Q, con tecnologia AQCOLOR e design intuitivo.

Inoltre, nello store fisico sono presenti tre monitor Smart Signage BenQ SL8502K, certificati Pantone, che contribuiscono all’allestimento dello spazio mostrando in loop i contenuti dello store. Webidoo store è un’iniziativa di Webidoo, azienda italiana specializzata nella promozione della digital transformation.

