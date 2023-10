Lo smartwatch Mibro T2 è scontato del 40%

Se avete sempre desiderato uno smartwatch, oggi potete esaudire i vostri sogni comprando in sconto Mibro T2, un modello elegante e minimale, ma perfettamente funzionale al suo scopo.

Si tratta di un modello di ultima generazione con schermo ampio e sottile: parliamo di un pannello AMOLED da 1,75 pollici con risoluzione HD a 450 x 390 pixel a 340 ppi, capace di riconoscere e monitorare più di 100 attività sportive differenti.

Ad alimentarlo c’è un processore Dual Core assistito da una batteria da 300 mAh che, in un utilizzo blando, può raggiungere i 45 giorni di autonomia con una sola carica. E per un utilizzo considerato “giornaliero” la durata è comunque molto buona e superiore a diversi modelli anche di fascia alta: sulla scheda tecnica si parla infatti di 10 giorni continuativi.

Più di una settimana quindi per leggere dal polso le notifiche che arrivano sullo smartphone, per tenere traccia della frequenza cardiaca e della qualità del sonno, e anche per muoversi agevolmente in città e all’aperto grazie al misuratore di altitudine e al barometro e modulo GPS integrati.

Si connette al telefono tramite Bluetooth 5.3 ed è impermeabile fino a 2 ATM: pesa sui 55 grammi (cinturino compreso) e funziona con tutti i telefoni a partire da Android 5 e con gli iPhone da iOS 10 in poi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 128,58 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 40% andando a spendere soltanto 77,15 €. In dotazione trovate due cinturini: uno in pelle, l’altro in silicone.

