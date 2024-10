Sennheiser Momentum True Wireless 4 supportano Auracast

Pubblicità

La tecnologia Auracast, ha debuttato con Bluetooth 5.2 ma con implementazione completa da BT 5.3, promette di cambiare le abitudini di ascolto di un numero crescente di persone nei contesti più disparati, in casa come nei luoghi pubblici: Sennheiser ha annunciato il supporto per Auracast, sia per gli auricolari Momentum True Wireless 4 in commercio dall’inizio di quest’anno, sia per il nuovo modello in arrivo Accentum True Wireless.

Cos’è Auracast

La tecnologia Auracast introdotta con Bluetooth LE Audio permette a un singolo dispositivo di trasmettere lo stesso flusso audio in simultanea a decine e decine di altri dispositivi entro il raggio d’azione Bluetooth.

Più auricolari, cuffie, ma anche speaker e apparecchi acustici possono collegarsi alla stesso flusso audio Auracast trasmesso da TV, smartphone, dalla centrale annunci in aeroporti e stazioni e altro ancora. Della tecnologia e delle numerose funzioni rese possibili da Auracast abbiamo parlato più in dettaglio in questo approfondimento di macitynet.

Come ottenere e attivare Auracast su Sennheiser Momentum TW 4

Già ora gli utenti degli auricolari Sennheiser Momentum True Wireless 4 e prossimamente anche chi acquisterà gli imminenti Accentum True Wireless, possono accedere alle funzionalità Auracast tramite l’app Sennheiser Smart Control. Qui di seguito riportiamo i passaggi indicati dal costruttore:

Scaricare o aggiornare Sennheiser Smart Control App: assicurarsi di avere l’ultima versione dell’app disponibile su App Store o Google Play Accedere all’app: collegare gli auricolari Momentum TW 4 o Accentum TW tramite Bluetooth e aprire l’app Smart Control Selezionare la funzione Auracast: dalla schermata principale dell’app, si accede nella sezione dedicata al controllo delle funzioni audio trovando l’opzione Auracast Ricerca e connessione: l’app permetterà di individuare le trasmissioni Auracast disponibili nei dintorni (ad esempio, in una palestra, aeroporto o cinema). Una volta trovata la trasmissione desiderata, selezionarla per connettersi

Naturalmente tramite la Smart Control App è sempre possibile personalizzare l’audio: da qui l’utente può regolare il profilo sonoro e la cancellazione attiva del rumore per adattare l’esperienza di ascolto in ogni contesto.

Momentum True Wireless 4 sono gli auricolari punta del marchio: offrono audio cristallino per audiofili, cancellazione attiva del rumore migliorata con modalità trasparenza, lunga autonomia e custodia di ricarica wireless Qi oppure tramite USB-C. Ne abbiamo parlato più in dettaglio in occasione del lancio: sono disponibili da questa pagina di Amazon a prezzo leggermente scontato rispetto a quello di listino.

