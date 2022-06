LONGER LK5 PRO, la stampante professionale di grandi dimensioni a 329 dollari

Per gli appassionati di stampa in £D arriva la stampante professionale, ma dal prezzo abbordabile. Tra le sue principali caratteristiche la grandezza del piatto di stata, davvero generosa. Al momento in cui scriviamo si acquista in offerta a 329 euro. Clicca qui per comprare.

Come già anticipato, le dimensioni sono quelle che contano quando si tratta di stampa in 3D. In questo caso si ha la possibilità di dimensioni pari a 300*300*400mm. La stampante non rinuncia alla presenza di un touch screen a colori da 4,3 pollici, che facilità molte operazioni di stampa e di controllo dell’interfaccia, mentre la piattaforma di stampa è in vetro carborundum, così da offrire il massimo della precisione.

La stampante 3D LONGER LK5 Pro utilizza un doppio sistema di ventole per il raffreddamento, che permette un rapido raffreddamento del filamento estruso, cos’ì da offrire la massima precisione di stampa, per ottenere un modello più accurato e più liscio.

La stampante ha una struttura triangolare, e arriva al casa al 90% pre assemblata, dunque pronta all’utilizzo in pochi minuti. Questa forma della struttura consente alla macchina di essere maggiormente stabile, così da non soffrire le vibrazioni e consentire una stampa precisa.

La stampante è dotata di una scheda madre silenziosa e open source. Si tratta di 3 kit di chipset ultra silenziosi, modello TMC2208, che permettono di pilotare lo stepper dell’asse X / Y / Z per una stampa silenziosa, riducendo il rumore durante la procedura. Con il firmware open source, inoltre, è possibile provare il miglior setup possibile.

LK5 Pro utilizza una lastra di vetro di carborundum, che ha una struttura microporosa, che non solo rende il modello più facile da smontare, ma rende anche una migliore effetto di stampa. Resistente alle alte temperature fino a 280°C, gli ugelli non risultano facili da ammorbidire, il che aiuta a migliorare la qualità di stampa e ridurre l’intasamento degli ugelli.

Le stampanti 3D LONGER LK5 Pro godono della funzione di ripresa della stampa dall’ultima posizione dell’estrusore registrata poco prima dell’eventuale perdita di potenza, e il sistema di sensori di rilevamento del filamento sospende automaticamente la stampa quando questo si esaurisce, per risparmiare il flusso del filamento in modo preciso.

Al momento in cui scriviamo la stampante si acquista al prezzo di 329 dollari.