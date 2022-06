Nuove conferme: solo iPhone 14 Pro avrà l’A16

All’inizio di quest’anno, l’analista Ming-Chi Kuo ha riferito per la prima volta che alcuni modelli di iPhone 14 rimarranno con l’attuale chip A15 Bionic. Arrivano conferme, perché a quanto pare solo le varianti Pro potranno godere del chip A16.

In un rapporto sul mercato globale degli smartphone pubblicato nei giorni scorsi, TrendForce osserva che Apple introdurrà quattro nuovi modelli di iPhone 14 nella seconda metà del 2022. Tuttavia, la società di ricerca afferma che solo la “serie Pro” otterrà l’ultimo processore, probabilmente riferendosi al chip A16.

Sempre secondo il rapporto, i modelli entry-level di iPhone 14 e iPhone 14 Max utilizzeranno il chip A15 Bionic già in forza ad iPhone 13, anche se adesso guadagneranno 6 GB di RAM LPDDR4X, invece di 4 GB.

Anche se l’idea di Apple di lanciare un nuovo iPhone con un chip dello scorso anno sembra strana, non è la prima volta che emerge una voce come questa. Subito dopo che Ming-Chi Kuo ha condiviso un rapporto simile a marzo, 9to5Mac aveva appreso da fonti indipendenti che in effetti solo iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max riceveranno il nuovo chip.

Sebbene possa sembrare strano, in effetti non ci sembra una soluzione così improbabile. Apple non darà spiegazioni ufficiali ad alcuno, ma i motivi della scelta potrebbero essere presto detti. Da un lato, la mossa permetterebbe di contrastare la carenza di componenti, così da non avere colli di bottiglia nella produzione dei nuovi chip, dato che Apple ne dovrebbe produrre di meno. Inoltre, così facendo Apple potrebbe diversificare ancor di più i modelli Pro dagli standard, dando una reale motivazione per scegliere la versione top.

Recenti rapporti di Nikkei Asia, ed altri dell’analista Jeff Pu hanno affermato che la produzione di almeno uno dei modelli di iPhone 14 sarà ritardata di tre settimane.

Ricordiamo che attualmente, ci sono due diverse versioni del chip A15. Uno con 4 GB di RAM e una GPU a quattro core utilizzata da iPhone 13 e un’altra con 6 GB di RAM e una GPU a cinque core utilizzata da iPhone 13 Pro. Poiché si dice che tutti i modelli di iPhone 14 saranno dotati di 6 GB di RAM, ci si aspetta che le versioni entry-level ottengano il chip A15 “di fascia alta”.

Con questo in mente, Apple potrebbe persino dare a questo chip un nuovo nome.

Tutto quello che sappiamo finora sulla prossima gamma iPhone 14 è in questo approfondimento di macitynet.