Kit luci speciali per le portiere Alfa Romeo a soli 7 €

Pubblicità

Con l’evoluzione del design automobilistico e l’attenzione ai dettagli, sempre più automobilisti cercano modi per personalizzare e arricchire la loro esperienza di guida. Se avete un’Alfa Romeo, al momento potete trovare in offerta uno speciale kit che può cambiarvi per sempre l’apertura delle portiere.

Nel pacchetto trovate sostanzialmente due proiettori LED per il logo dell’auto in grado di migliorare sensibilmente l’accoglienza ogni volta che si apre una porta. Sono compatibili con diversi modelli Alfa Romeo come la Giulia, Stelvio, Mito, Giulietta e altri, e come dicevamo rappresentano un’ottima scelta per chi desidera aggiungere un tocco di stile alla propria auto.

Di fatto quando si apre la portiera l’illuminazione LED proietta a terra un logo che non passa certo inosservato. Una volta chiusa la porta, la luce si spegne automaticamente.

Costruttivamente sono ben congegnati: usano una lente in vetro nano ad alta definizione che promette una illuminazione più brillante e nitida rispetto alle tradizionali luci di benvenuto e senza il rischio di sbiadire nel tempo.

Sono progettati per resistere a condizioni difficili, con una struttura impermeabile e anti-shock unita a una protezione contro il surriscaldamento. Sono inoltre privi di inquinamento elettromagnetico e rumori grazie all’uso di chip LED di alta qualità, perciò non interferiscono con altri dispositivi elettronici nell’auto, come radio o sistemi di navigazione.

Il montaggio è davvero semplice: non è infatti necessario forare la carrozzeria o fare modifiche complicate in quanto vanno a sostituire direttamente le luci di porta originali, senza bisogno di cablaggi aggiuntivi. Basta rimuovere le vecchie luci e sostituirle con quelle nuove, un’operazione che può essere svolta in pochi minuti da chiunque, anche senza esperienza.

Per quanto riguarda la compatibilità, questi proiettori come dicevamo sono adatti a diversi modelli Alfa Romeo, tra cui:

Giulietta (2011-2018);

(2011-2018); Mito (2009-2018);

(2009-2018); Giulia (2017-2024);

(2017-2024); Stelvio (2017-2024);

(2017-2024); 159 (2004-2012);

(2004-2012); Tonale (2023-2024).

In ogni caso prima dell’acquisto verificate che la forma della luce originale sulla porta sia compatibile con il modello scelto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 9 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 17% andando a spendere intorno ai 7 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.