LuLu 3, aggiornato il firewall gratuito che protegge il Mac

Pubblicità

LuLu è un software firewall per macOS open source e gratuito. Un firewall protegge il Mac da contatti e collegamenti non desiderati avviati da altri computer, quando si è connessi a internet oppure a una rete, allo stesso tempo consente l’accesso attraverso il firewall per alcuni servizi e app (es. la condivisione, una particolare app o servizio).

macOS integra di serie un firewall, ma questo è in grado di filtrare solo le connessioni in entrata. Invece sfruttando LuLu è possibile controllare tutte le connessioni del proprio computer, sia quelle in entrata che quelle in uscita, per bloccare quelle indesiderate o quelle che consideriamo sospette.

Lulu si scarica da questo indirizzo (il requisito minimo per la versione attuale è macoS 10.15 o seguente). Dopo il download basta copiare l’app LuLu nella cartella Applicazioni. Al primo avvio bisogna confermare l’apertura, fare click su Next, consentire l’utilizzo dell’estensione e consentire il filtraggio delle attività di rete.

Sempre al primo avvio appare una schermata dalla quale è eventualmente possibile abilitare in automatico tutti i programmi Apple, di quelli già presenti nel sistema e se consentire o no il filtraggio del traffico DNS.

È possibile richiamare l’utility dalla barra dei menu e da qui modificare impostazioni, regole, monitorare la rete e così via. Al primo avvio di una applicazione non presente nelle regole, LuLu chiede se bloccare o meno l’accesso alla rete, creando in automatico una regola.

LuLu è stato aggiornato alla versione 3 e tra le novità c’è la modalità “Passiva”. Attivando questa opzione LuLu viene eseguito silenziosamente (senza avvisi) tenendo conto delle regole esistenti. Sfruttando un menu drop down nel pannello “Passive Mode” è possibile abilitare nuove connessioni, scegliendo se concedere o no l’accesso, e se creare automaticamente o meno regole per le nuove connessioni.

Come si dinsistalla LuLu?

Lo sviluppatore riferisce di modifiche al codice che dovrebbero semplificare la possibilità di tradurre l’interfaccia in varie lingue. Il codice dell’app, in Objective-C, è distribuito su GitHub, utilie per chi vuole eventualmente contribuire alla traduzione in italiano.

Dopo l’installazione, se l’utility non è di vostro gradimento, può essere disinstallata scegliendo la voce “Uninstall LuLu” dalla barra dei menu, confermando l’operazione con un click sul pulsante “Uninstall”nella finestra che appare.

Tutti gli articoli dedicati alla sicurezza informatica sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.