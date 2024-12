Felicità è mani calde, con Ocoopa e 28€ ve le scaldate per 16 ore

Pubblicità Mani fredde? Mai più! Basta acquistare Ocoopa, il più venduto ed efficiente degli scaldamani di Amazon che trovate in offerta sconto a 28€. Questo piccolo accessorio personale è perfetto per ogni evenienza nel contesto della quale c’è bisogno di dare una “botta di calore” alle mani: alla fermata di un autobus, in auto mentre si aspetta qualcuno, durante una gita all’aria aperta, una passeggiata, una sessione di jogging, una pausa durante un lavoro al fredde. Diversi aspetti contribuiscono a rendere Ocoopa il dispositivo perfetto per queste occasioni. La principale è che a differenza di altri scaldamani qui abbiamo due elementi separati ed indipendenti, uno per ciascuna mano. In pratica potrete stringerne uno in ciascun palmo senza essere obbligati a passarlo da una all’altra. I due pezzi sono nello stesso tempo utilizzabili anche uniti. La loro forma gemella e il potente magnete li tiene legati insieme e permette di ricaricarli o semplicemente tenere in una tasca o una borsa senza che vagolino in giro. Le due batterie interne hanno una capacità di 5000 mAh, il produttore garantisce una durata di almeno 8 ore per ciascuno dei due scaldamani se il potere riscaldante viene messo al minimo. In pratica sfruttandone uno solo e poi l’altro, si possono avere fino a 16 ore di calduccio per le mani. Sfruttando la massima potenza si arriva a 3 ore in tutto. La potenza è notevole: i 4 livelli vanno da 40℃ a ben 63℃, in pratica da tiepido a rovente, per soddisfare tutte le condizioni. Il riscaldatore ricorderà l’ultimo livello che è stato scelto alla riaccensione. Ocoopa è anche molto rapido, si attiva e diventa caldo in tre secondi. La struttura è in alluminio, con forma liscia ed ergonomica, adatto ad una distribuzione uniforme del calore. Le porte USB-C per la ricarica sono protette dall’infiltrazione di polvere e sporcizia. Può quindo essere anche tenuto in tasca senza preoccuparsi della lanugine che potrebbe otturare l’ingresso. Infine lo scaldamani è anche utilizzabile come power bank. In pratica se rinunciate ad un po’ di calore avrete modo di ripristinare la batteria del vostro telefono per almeno tre volte. Ocoopa costerebbe 39,99 €. Viene applicato uno sconto a 35,99 in occasione di una offerta a tempo. Cliccando un coupon che trovate sotto al prezzo riduce ancora il costo a 28 €.

