L’update a iOS 18.1 risolve il bug del riavvio casuale degli iPhone 16

L’imminente aggiornamento a iOS 18.1 (la Release Candidate è stata da poche ore distribuita agli sviluppatori) include soluzioni a diversi bug e problemi, e risolve – tra le altre cose – un bug segnalato da alcuni utenti che portava al riavvio casuale degli iPhone 16 e degli iPhone 16 Pro.

Del bug del riavvio casuale abbiamo riferito qui: alcuni utenti degli ultimi modelli di iPhone hanno segnalato riavvi improvvisi; a un certo punto il display del telefono sembra non rispondere oppure diventare lento e l’iPhone si riavvia.

L’inconveniente sembra avvenire in modo casuale, e gli utenti segnalano che si presenta anche con il telefono semplicemente in StandBy.

Il problema non riguarda tutti gli utenti ma quelli che hanno segnalato il bug riferiscono di diversi riavvii casuali nel corso della giornata (anche 10/20 riavii al giorno).

Oltre a risolvere il problema in questione (indicato da Apple nelle note di rilascio dell’update), il sito statunitense Macrumors segnala che l’aggiornamento a iOS 18.1 risolve anche altri bug, incluso un problema che riguarda l’app Podcast che poteva portare alla mancata riproduzione di alcuni episodi, segnati come già riprodotti. Altro inconveniente risolto riguarda lo stuttering (anomalia del rendering dei frame) e il surriscaldamento con la riproduzione di video a 4K 60fps nell’app Foto; è stato infine risolto anche un bug che in alcuni casi impediva il funzionamento delle chiavi digitali (la funzionalità che consente di bloccare, sbloccare e mettere in moto alcuni modelli di auto con l’iPhone), problema che si verificava dopo il ripristino di un backup del dispositivo o il trasferimento dei dati da un diverso iPhone.

Per alcune nazioni, iOS 18.1 include anche le prime funzionalità di Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale che unisce la potenza dei modelli generativi al contesto personale per offrire informazioni utili e pertinenti.

Il tempo di dare agli sviluppatori la possibilità di testare la Release Candidate e iOS 18.1 arriverà nel giro massimo di qualche giorno, insieme all’udpate di macOS Sonoma e compagnia cantante. Bloomberg aveva in precedenza riferito che l’aggiornamento è previsto per il 28 ottobre.