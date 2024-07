Disponibile la beta 1 di iOS 18.1 e iPadOS 18.1 con Apple Intelligence

Pubblicità

Apple ha distribuito agli sviluppatori la beta 1 del futuro aggiornamento a iOS 18.1. La mossa è inusuale (non c’è ancora la versione definitiva di iOS 18 e quest’ultimo è stato distribuito da poco come beta 4) ma serve per permettere agli sviluppatori di testare funzionalità legate a Apple Intelligence.

La beta 1 di iOS 18.1 è riservata agli utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max e permette agli utenti (non ancora a quelli nell’Unione europea) di testare funzioni quali i Writing Tools integrati a livello di sistema per rielaborare, revisionare e sintetizzare un testo ovunque si possa scrivere, tra cui Mail, Note, Pages e altre app di terze parti; sono disponibili funzionalità IA per Mail e Note. Dovrebbe essere possibile, ad esempio, vedere soltanto le prime righe di una mail ottenendo direttamente una sintesi del contenuto del messaggio senza nemmeno aprirlo (per vedere i dettagli dei thread più lunghi basterà un tap). Smart Reply offre suggerimenti per le risposte rapide e identifica le domande nelle email per garantire che l’utente non ne perda nessuna. Sono presenti poi decine di altre funzioni (seguite il nostro tag dedicaot a iOS 18 per scoprire quelle più importanti).

Sempre per i soli sviluppatori è disponibile l’update alla beta 1 iPadOS 18.1, per consentire di testare sui modelli con chip M1 e seguenti le funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale.

Se sul vostro telefono/iPad è già presente l’ultima beta di iOS 18, potete passare alla beta 1 di iOS 18.1/iPadOS 18.1 aprendo Impostazioni > Aggiornamento Software, attende la richiesta di update e selezionare “iOS 18.1 beta” nell’elenco delle alternative disponibili.

Per gli utenti dell’Unione europea, come abbiamo accennato, le funzionalità di Apple Intelligence e alcune altre novità (incluso l’iPhone mirroring con macOS Sequoia) non saranno disponibili prima del prossimo anno: Cupertino deve risolvere “incertezza normative” (il problema è probabilmente legato al chip di sicurezza T2, sfruttato per la gestione di funzioni AI, che Cupertino non vuole aprire a terzi).

Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il link da seguire è direttamente questo.