M3 Mini, console portatile con 900 videogiochi in offerta a 19,26 euro

Se avete nostalgia dei vecchi giochi delle console anni ’90, non fatevi sfuggire l’offerta lampo su M3 Mini, una console portatile dalla duplice modalità di gioco acquistabile a 19,26 euro.

Per tipologia di gioco si rifà agli storici Game Boy di Nintendo, dove la portabilità era il punto cardine della piattaforma. Offre tutto ciò di cui si ha bisogno per poter cominciare a giocarci fin da quando viene tirata fuori dalla scatola perché incorpora sia i pulsanti di gioco che uno schermo e una batteria, oltre a più di 900 videogiochi preinstallati.

Lo schermo è un pannello LCD da 3.5″, grande quindi quanto lo schermo dei primi iPhone per intenderci. Per giocare l’utente ha a disposizione un joystick e sei diversi pulsanti, ai quali sono chiaramente associate diverse funzioni in base al videogioco attivo in quel momento. Se ne possono aggiungere anche di nuovi tramite microSD, che si inserisce all’interno dell’apposito lettore presente sul lato. La batteria incorporata è da 1.020 mAh e promette diverse ore di autonomia con una sola carica, che avviene tramite porta microUSB sul fondo.

Oltre a poterci giocare in mobilità, questa console include in confezione un cavo AV che consente di collegarsi a qualsiasi televisore, trasferendo così le schermate di gioco sul grande schermo per giocare più comodamente sul divano di casa, magari passandosi il controller di gioco con un amico in una battaglia all’ultimo record.

La console M3 Mini come dicevamo è al momento disponibile in offerta lampo: anziché 25,66 euro è possibile risparmiare il 25% pagandola 19,26 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.