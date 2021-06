Apple domina gli auricolari wireless nel primo trimestre 2021

Anche il mercato mondiale degli auricolari wireless prosegue la sua crescita nel primo trimestre 2021: le unità vendute sono aumentate del 44% e Apple domina ancora nella categoria al di sopra dei 100 dollari. Il tasso più alto di crescita è stato registrato in Cina, mentre l’America del Nord continua a essere il mercato più importante in termini di numeri assoluti.

Cupertino non ha introdotto un nuovo modello da tempo, ciò nonostante gli AirPods continuano a essere i preferiti nel segmento oltre i 100 dollari dove Apple registra una quota di mercato del 57% nel primo trimestre 2021. La quota di Cupertino registra ancora un calo a causa dell’intensificarsi della competizione e per l’assenza di un nuovo modello recente.

Nella stessa fascia di prezzo Samsung ha una quota di mercato del 17%. Il report di Counterpoint indica per il costruttore sudcoreano un aumento delle unità spedite e buoni risultati, ottenuti con i modelli Galaxy Buds Pro introdotti con i Galaxy S21, oltre che per sconti e promozioni aggressivi per i modelli precedenti.

Lo scorso anno il mercato degli auricolari wireless oltre i 100 dollari è diminuito progressivamente per la scelta degli utenti di acquistare modelli più economici durante la pandemia. La tendenza è tornata positiva già negli ultimi mesi del 2020 ed è proseguita anche nel primo trimestre 2021: gli analisti prevedono che l’andamento positivo proseguirà anche nei prossimi mesi con la fine di blocchi e restrizioni e l’ottimismo crescente dovuto alle vaccinazioni e al ritorno alla normalità.

Per quanto riguarda invece le novità Apple, sembra dovremo aspettare fino al 2022 per nuovi AirPods Pro con funzioni dedicate al fitness, mentre per quest’anno sono previsti in arrivo nuovi AirPods 3 con design simile ai Pro ma senza cancellazione del rumore: ne abbiamo parlato più in dettaglio qui.

Macitynet ha dedicato numerosi articoli agli auricolari wireless Apple: qui tutto quello che c’è da sapere su AirPods 2 e in questo articolo trovate la nostra recensione, qui la recensione di AirPods Pro. A questo indirizzo abbiamo realizzatouno speciale per aiutarvi a scegliere tra Powerbeats Pro e AirPods Pro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di AirPods sono disponibili da questa pagina. Invece per tutti gli articoli che parlano di periferiche, accessori e in generale sull’audio digitale si parte da questa pagina.