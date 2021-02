Rawpower PD Pioneer 65W: il caricabatterie giusto per tutto costa solo 26,99€

Se vi serve un caricabatterie utile per tutto quel che avete in casa, da un paio di auricolari ad un MacBook Pro andate su Amazon e comprate, grazie ad un coupon, a solo 26,99€ il Rawpower PD Pioneer 65W.

Stiamo parlando di un accessorio recensito da Macitynet qui e che ha una particolarità: offre due porte ai due “estremi” del mondo USB: una USB-A da 2,4A perfetta per ogni tipo di dispositivo che ha modeste richieste di potenza e una USB-C capace di fornire fino a 65W. Questa combinazione lo rende il caricabatterie ideale per ogni tipo di dispositivo che avete in casa, quelli con piccole batterie e senza troppe pretese in fatto di velocità (come cuffie, altoparlanti e così via) ai telefoni o addirittura ad un MacBook Pro. La porta USB-C PowerDelivery con i suoi 65W è perfetta per un iPhone di ultima generazione o un computer.

il Rawpower PD Pioneer 65W costerebbe 36,99 euro, un prezzo già molto buono (se si considerano i prezzi dei caricabatterie a singola porta di Apple), ma se applicate il codice sconto da 10 euro che trovate sotto il prezzo lo pagherete solo 26,99 euro