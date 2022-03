MacBook Air 13” e 15” avranno schermi un po’ più grandi

Sul fronte MacBook Air sono attese tante novità, incluso un modello 2022 da 13” completamente ridisegnato e anche una versione più grande da 15” nel 2023 che però potrebbe essere introdotta non come Air ma semplicemente come MacBook: secondo uno dei principali esperti di display al mondo, entrambe queste macchine riceveranno uno schermo leggermente più grande, con ogni probabilità però senza incrementare dimensioni e ingombri dei portatili.

Attualmente Apple propone a listino MacBook Air 13” che di fatto è dotato di display da 13,3”, mentre il modello in arrivo quest’anno con nuovo design metterà a disposizione uno schermo da 13,6” secondo quanto indicato da Ross Young, analista di Display Supply Chain Consultants, siglato DSCC. Si tratta di un piccolo incremento che con ogni probabilità Apple implementerà riducendo lo spessore delle cornici laterali, quindi mantenendo all’incirca le stesse dimensioni dello chassis e ingombro della macchina attuale.

L’anticipazione si spinge oltre fino a indicare un display da 15,2” per quello che viene indicato da Ross Young come MacBook Air 15” 2023, macchina che invece secondo Ming Chi Kuo Apple potrebbe introdurre l’anno prossimo non come Air ma come MacBook. Anche se secondo alcuni fonti in Asia nella catena di approvvigionamento Apple impiegherà schermi mini LED con tecnologia ProMotion, Ross Young non è di questo parere.

Finora queste due tecnologie sono impiegate nei più costosi MacBook Pro 2021: in MacBook Air e nell’atteso ritorno di MacBook è molto più probabile che Apple continui a usare schermi LED senza ProMotion per contenere costi di produzione e prezzo di vendita.

Se il cambio di design è dato per certo (con o senza notch), lo stesso non si può dire sulle specifiche tecniche: infatti secondo Ming Chi Kuo questa macchina impiegherà ancora il processore Apple M1, invece secondo altre fonti potrebbe essere una delle prime in assoluto dotata del processore di nuova generazione Apple M2.

