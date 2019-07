MacBook Pro 13″ in sconto del 20% su Amazon

Dopo il lancio dei nuovi modelli, avvenuto ad inizio settimana, su Amazon è un buon momento per comprare i MacBook Pro da 13″. I modelli, andati fuori produzione con il lancio delle nuove versioni, ma ancora molto attuali si comprano ai prezzi minimi del mercato. In particolare il modello da 128 GB costa 1226 euro invece che 1549 euro del prezzo originale (sconto del 21%). Il modello da 256 GB costa 1439 euro invece che 1799 euro (sconto del 20%).

Vi ricordiamo i “dati di targa” di queste macchine

Processore Intel Core i5 dual-core di settima generazione

Velocità fino a 2,3 GHz (Turbo Boost fino a 3,6GHz)

Display Retina da 13″ (2560×1600 a 227 pixel per pollice)

Intel Iris Plus Graphics 640

8GB di memoria LPDDR3 a 2133MHz

Due porte Thunderbolt 3 (USB‑C)

Fino a 10 ore di autonomia

Trackpad Force Touch

Il MacBook Pro 13″ anche in questa versione è un prodotto particolarmente interessante per chi cerca il miglior compromesso possibile nel mondo Apple tra prezzo e prestazioni. La ridotta capacità di memoria da 128 GB potrebbe non essere un problema per chi si occupa di testo, editing di codice o foto leggere. È anche possibile usare dischi esterni che saranno velicitissimi grazie alle porte Thunderbolt 3.

I nuovi modelli hanno processori più veloci, ma dovete spendere almeno 300 euro in più per avere la stessa macchina

Come sempre vi raccomandiamo di comprare subito se siete interessati al prodotto. Amazon ha abbassato i prezzi di questi Mac oggi pomeriggio. In passato non sono mai scesi a questi livelli e quando si sono avvicinati lo sconto è durato poco

Se l’offerta di questa pagina non è più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.