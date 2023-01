Il MacBook Pro 14″ 2023 smontato

iFixIt ha effettuato il teardown del MacBook Pro 14″ 2023 e, come è facile immaginare, SoC a parte (chip M2 Pro o M2 Max) non sono state individuate grandi novità dal punto di vista dell’assemblaggio.

Per smontare il notebook, il collaboratore di iFixit si è servito delle guide di riparazione che Apple mette a disposizione, seguendo le istruzioni indicate nella guida ufficiale allo smontaggio per il MacBook Pro 14 2021 (Apple mette a disposizione anche quelle per Mac Mini M1, Mac Studio, iMac 24″, Studio Display e per gli iPhone più recenti).

Come accennato, le istruzioni per il precedente modello vanno bene anche per il nuovo. Il principale cambiamento si nota sulla scheda logica e nelle dimensioni del dissipatore che si rivela sorprendentemente più piccolo. Dallo smontaggio si evince che Apple ha usato quattro memorie SK Hynix da 4GB, rispetto alle due memorie Samsung da 8GB usate sull’M1 Pro.

Usando quattro moduli di memoria più piccoli al posto di due moduli più grandi, Apple ha potuto ridurre la complessità delle interconnessioni tra memoria e System-on-Chip, limitando il calore.

iFixit conferma la differenza di velocità in lettura e scrittura tra il MacBook Pro M2 con unità di archiviazione da 512GB e il precedente modello, per il passaggio da quattro moduli NAND da 128GB del MacBook Pro M1 14″ a due moduli da 256GB sul MacBook Pro 14″ M2. I moduli da 128GB a quanto pare sono più difficili da trovare e più costosi.

Il punteggio di riparabilità assegnato da iFixit è di 5 su 10; nonostante la disponibilità del manuale che aiuta a capire come procedere allo smontaggio, per diversi componenti è obbligatoria una verifica software eseguita da Apple.

Per tutte le novità sui nuovi MacBook Pro potete leggere i nostri articoli di approfondimento. Per conoscere, invece, i dettagli sul nuovo Mac mini M2 il link da seguire è questo. A questo indirizzopotete leggere della potenza del Mac mini con processore M2 Pro.