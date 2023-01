Wi-Fi 6E arriverà solo sugli iPhone 15 Pro

Stando a quanto riferisce un “leaker” che può vantare la correttezza di alcune indiscrezioni che in passato si sono rivelate esatte, Apple offrirà il Wi-Fi 6E sugli iPhone 15 Pro con SoC A17 ma non sugli iPhone 15.

Il leaker “Unknownz21” ha inviato a Macrumors e altri siti un documento che sembra provenire da qualche fornitore Apple e dovrebbe dimostrare che il WiFi 6E sarà integrato solo sui futuri iPhone top di gamma.

Il diagramma in questione fa riferimento agli iPhone con una denominazione composta da lettere e numeri; D3y dovrebbe essere il riferimento a iPhone 15, D2y a iPhone 14, D8x a iPhone 15 Pro e D7x a iPhone 14 Pro.

Da precedenti indiscrezioni riportate da analisti è già emerso che il Wi-Fi 6E dovrebbe arrivare con iPhone 15 ma non è chiaro se questa sarà una peculiarità riservata ai modelli Pro. A rendere plausibile questa scelta potrebbe essere il SoC che sfrutterà Apple: per gli iPhone 15 Pro la Mela potrebbe usare gli A17, mentre per gli iPhone standard sfruttare gli A16, sulla falsariga di quanto fatto lo scorso anno: gli iPhone 14 e iPhone 14 Plus usano il processore A15, mentre gli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max usano l’A16.

Apple offre già il WiFi 6E con gli ultimi iPad Pro, MacBook Pro e Mac mini. Tra i vantaggi del WiFi 6E (a patto di disporre di router / access point adeguati) la possibilità beneficiare di canali e funzionalità che migliorano le prestazioni wireless.

I segnali wireless sono trasmessi all’interno di specifiche gamme di spettro senza licenza, come previsto dalla legge. Le ultime tre generazioni di tecnologia wireless hanno utilizzato due bande di segnale: la prima, la banda a 2,4 GHz, è piena di interferenze da diversi dispositivi, tra cui dispositivi di monitoraggio per bambini e microonde; anche la banda a 5 GHz sta diventando congestionata a causa di dispositivi e reti Wi-Fi di vecchia generazione. Le connessioni Wi-Fi 6E si servono di una nuova banda a 6 GHz e non di dispositivi legacy. Si chiama Wi-Fi 6E perché rappresenta un’estensione delle frequenze disponibili che possono essere utilizzate per la trasmissione dei segnali Wi-Fi 6.

