Apple, quest’anno un MacBook Pro da 16″ e un monitor 32″ con risoluzione 6K

Apple , oltre che ai nuovi iPad e iPhone, presenterà quest’anno un MacBook Pro dal design tutto rinnovato con display tra 16″ e 16.5″. A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in una nota ottenuta dal sito Macrumors. La nuova lineup, come accennato dovrebbe vantare display tra 16″ e 16.5″, lo schermo più grande di sempre dopo l’abbandono della linea da 17″ prodotta fino al 2012.

L’analista riferisce anche di un modello da 13″ con supporto fino a 32GB di memoria RAM (al momento solo il MacBook Pro da 15″ può essere configurato con 32GB). Il nuovo design non sorprende giacché è dal 2016 con l’introduzione dei primo modello con Touch Bar che deve essere rinnovato in modo sostanzioso.

Kuo parla anche dell’arrivo di nuovi Mac Pro ma questo non sorprende giacché Apple stessa ha più volte fatto capire di stare lavorando su questo versante. L’analista non offre dettagli sul presunto Mac Pro “modulare” ma riferisce di un nuovo monitor esterno da 31.6″ con risoluzione 6K e “design con retroilluminazione tipo Mini LED”. Apple non produce più monitor da tempi del Thunderbolt Display nel 2016, propone al momento in vendita gli LG UltraFine 4K e 5K e un display con un suo marchio potrebbe essere un ritorno nel settore.

Nel 2017 era stata avviata una raccolta firma per chiedere alla Casa di Cupertino di tornare a produrre un MacBook Pro da 17″. Il MacBook Pro 17″ è stato venduto per sei anni (fino a giugno del 2012) pesava 2.99 Kg, aveva uno schermo widescreen (disponibile in versione lucido o antiriflesso) con supporto alla risoluzione nativa di 1920×1200 pixel, vantava porte USB, Thunderbolt, ingresso/uscita audio, slot ExpressCard 3/4, porta FireWire, Porta Gigabit Ethernet e altro ancora.