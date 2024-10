MacBook Pro M4, aspettando Apple si compra in Russia

Pubblicità

I primi Mac con processore Apple Silicon M4 sono previsti in arrivo verso la fine di ottobre con disponibilità dal primo novembre, ma dopo l’unboxing di MacBook Pro M4 sempre in Russia ora si scopre che per i più temerari era persino possibile già comprarne alcune unità.

La macchina, che non è ancora stata presentata da Apple, è comparsa in vendita su Avito, popolare sito web di annunci in Russia, come segnala il leaker che si firma Apple Pro. L’inserzione è stata rimossa perché la policy della piattaforma vieta la vendita di prodotti inesistenti, ma le schermate circolano in rete e sui social: in questo articolo ne riportiamo una.

Come già visto nell’unboxing, MacBook Pro M4 è proposto in configurazione con 16GB di memoria RAM, unità SSD da 512GB e nelle nuova colorazione Space Black, ora possibile solo sui modelli con M3 Pro e superiori. Oltre alla dotazione di RAM che sembra sarà di 16 GB di base sui nuovi Mac M4, l’altra differenza riguarda la presenza di tre porte Thunderbolt 4, invece delle attuali due modello base.

Il prezzo di un prodotto così raro da non esistere ancora nemmeno nel listino Apple è come prevedibile salato: l’inserzionista chiedeva 720.00 rubli, poco meno di 6.800 euro. Prezzo sostenuto in denaro e fiducia per i temerari che si arrischierebbero a una transazione dl genere.

Se tutte le notizie dalla Russia dovessero essere confermate, si tratterebbe di un duro colpo per il sistema di sicurezza Apple. L’ultima fuga di prodotto paragonabile risale al 2010 quando un prototipo di iPhone 4 venne smarrito in un bar di San Francisco per poi finire immediatamente su Internet.

Apple potrebbe intervenire direttamente sulla questione ma, come è più probabile, sembra che dovremo attendere la presentazione prevista per fine ottobre. Per tutto quello che Apple potrebbe presentare rimandiamo a questo articolo di macitynet.