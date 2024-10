Microsoft Word, un bug può cancellare i file dopo averli salvati

Pubblicità

È stato individuato un bug in Microsoft Word di Microsoft 365 che si verifica in situazioni particolari e che può portare alla cancellazione dei file. L’anomalia si verifica con file salvati in locale usando nomi con estensioni in maiuscolo (es. .DOCX anziché .docx) o con nomi che includono il simbolo “#” nel nome.

Microsoft riferisce in un documento di supporto aggiungendo che il problema si verifica non solo con file salvati in formato .DOCX ma anche in formato .RTF, e spiega che si verifica dopo aver apportato una modifica al file e aver salvato quando richiesto dopo aver tentato di chiudere Word.

Il team di Microsoft che si occupa dello sviluppo di Word sta lavorando per risolvere il bug. Nel frattempo agli utenti l’azienda suggerisce di trovare e ripristinare il file eliminato dal Cestino, salvare manualmente i file prima della chiusura (l’inconveniente si verifica dopo il salvataggio, quando viene richiesto di fare clic su X per chiudere Word; il problema non si verifica quando si salva manualmente prima della chiusura).

Microsoft suggerisce di abilitare l’opzione “Non mostrare la visualizzazione Backstage quando si aprono o si salvano file con le scelte rapide da tastiera” andando su Opzioni >file > Salva.

Il bug sembra riguarda le recenti versioni per PC Windows di Microsoft 365 e solo i file salvati in locale (i documenti archiviati su OneDrive a quanto pare non sono affetti dal problema). Un portavoce della multinazionale di Redmond ha riferito che l’azienda è a conoscenza del bug e sta lavorando per risolverlo prima possibile.

A questo indirizzo trovate un nostro tutorial con le indicazioni su come tentare di recuperare un documento Word non salvato. Recentemente è stato annunciato Microsoft Office 2024 per Mac e PC, versione per chi preferisce usare applicazioni senza abbonamento.

Recentemente Microsoft ha reso disponibile il suo assistente AI Copilot anche nelle chat di WhatsApp.