Il presunto MacBook Pro M4 mostrato in video da YouTuber russo

Un canale YouTube russo mostra l’unboxing di quello che dovrebbe essere un MacBook Pro con chip M4.

Diciamo subito che il filmato deve essere preso con le molle e che vi sono delle stranezze (ad esempio la grafica riportata sulla scatola del presunto nuovo Mac, identica a quella del modello precedente) e che molte delle cose indicate non sono altro che indiscrezioni circolate finora e supposizioni facili da avanzare.

L’arrivo di nuovi Mac è stato confermato domenica 6 ottobre dal sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg secondo il quale Apple li presenterà a fine ottobre, con disponibilità effettiva a partire dal 1° novembre.

Il presunto MacBook Pro con chip M4 mostrato nel video dal canale russo ha 16GB di memoria RAM, unità di storage da 512GB, chip M4 con CPU 10-core (due core in più rispetto all’attuale modello base con chip M3) e GPU 10-core.

I benchmark su questa presunta nuova macchina evidenziando un punteggio con Geekbench di 3864 nei test single-core e di 15288 nei test multi-core (l’attuale MacBook Pro base con M3 arriva rispettivamente a 3082 punti e 11584 punti).

Apple sfrutta attualmente il chip M4 negli iPad Pro presentati a maggio, tablet con CPU 9 core o 10 core (modelli con unità SSD da 1TB o 2TB) e che nei benchmark evidenzia migliorie del 25% rispetto al precedente M3.

Vedremo entro fine mese se questo filmato risulterà vero o falso. I nuovi Mac con chip M4 sono attesi per Halloween, e oltre alla variante di fascia base, il MacBook Pro con chip M4 è previsto anche nelle varianti con M4 Pro e M4 Max. Sono attesi inoltre Mac desktop come i Mac mini con nuovo design e chip M4 e M4 Pro e un nuovo iMac anche questo ovviamente con processore M4. Nell’ambito dell’evento di Halloween, secondo Gurman Apple dovrebbe presentare anche un nuovo iPad mini (nome in codice interno J410).