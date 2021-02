Magsafe e Magsafe Duo, al prezzo più basso su Amazon

Primi sconti per Magsafe e Magsafe duo, i due nuovi caricabatterie wireless che Apple ha introdotto lo scorso autunno. Li propone Amazon che offre il Magsafe a 41,79€ (invece che 49,90 euro del prezzo ufficiale) e il Magsafe Duo a 141,56 (invece che 149,90).

Il Magsafe, recensito da Macitynet qui, è l’ideale per chi ha un iPhone 12 di qualunque tipo. Abbinato ad un caricabatterie da almeno 20W è in grado di caricare il telefono ad un’ottima velocità fornendo ad esso fino a 15W. Non sarà rapido quando un caricabatterie a cavo Lightning su USB-C, ma supera qualunque altro caricabatterie wireless in commercio. In più ha anche un aggancio magnetico che vi permetterà non solo di sapere precisamente dove collocare il Magsafe in maniera da sfruttare al meglio le sue prestazioni ma anche di ricaricare l’iPhone anche mentre lo usate. Macitynet ha provato il Magsafe qui.

Il Magsafe Duo (provato da Macitynet qui) è il caricabatterie ideale per chi ha un iPhone 12 e un Apple Watch di qualunque generazione. Ricarica iPhone con le stesse prestazioni di Magsafe. Ha un design pieghevole per una facile trasportabilità e può essere usato anche singolarmente con Apple Watch o iPhone. Anche qui abbiamo un aggancio magnetico compatibile con la tecnologia Magsafe. Per le massime prestazioni potete collegarlo ad un caricabatterie come questo da 30W, ma anche con uno da 20W perderete poco in prestazioni.

Questi due accessori al momento si trovano con piccoli sconti, come relativamente piccoli sono quelli di Amazon. In ogni caso, anche grazie al ribasso nel carrello, il prezzo che trovate su Amazon è il migliore possibile per un rivenditore Apple ufficiale presso il quale non correte il rischio di prendervi qualche fregatura.

Click qui per comprare Magsafe a 41,79€

Click qui per comprare Magsafe Duo a 141,56 €