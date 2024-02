Microsoft Universal Print, la stampa universale via cloud per le aziende anche su Mac

Microsoft Universal Print, è una soluzione di stampa basata sul cloud che promette di semplificare la gestione delle stampe in ambito aziendale.

È una soluzione aziendale che elimina la necessità di un’infrastruttura locale e consente all’IT di gestire le stampanti direttamente attraverso un portale centralizzato.

Microsoft offre un client per macOS (si scarica dal Mac App Store) con funzionalità che ricordano un p’ AirPrint (la tecnologia di Apple che he consente di ottenere stampe senza scaricare o installare driver) con funzioni come la rilevazione semplice, la selezione automatica del supporto e opzioni di rifinitura.

Tra i vantaggi di Universal Print. la possibilità di stampare senza curve di apprendimento o driver di stampanti da installare: si può stampare da ovunque avendo connessione a Internet e autenticazione con ID Microsoft Entra (Azure ID), servizio di gestione delle identità e degli accessi basato sul cloud che consente ai dipendenti di accedere alle risorse esterne.

Con il supporto di Windows, del web e di macOS, Universal Print è indicato come realmente “universale”: dopo avere aggiunto le stampanti da macOS, l’utente può stampare da qualsiasi applicazione.

L’app Universal Print si scarica dal Mac App Store (si tratta per il momento di una “preview”), richiede macOS Ventura o seguenti ed è basata su sottoscrizione di Microsoft 365: gli amministratori possono effettuare il provisioning, gli utenti specificare il loro “Microsoft Entra ID” e registrare le varie stampanti aziendali disponibili.

Per la stampa si procede alla stregua di quanto avviene con le stampanti locali: basta premere command-P, selezionare la stampante desiderata e specificare le varie opzioni.

Microsoft riferisce che la funzionalità di Stampa Univerale supporta scenari di accesso Single Sign-On e che può essere distribuita con stampanti non compatibili usando il “connettore” Stampa universale software (componente che gestisce la comunicazione tra stampanti e il servizio). Non mancano API dedicate per la gestione e funzionalità quali il servizio di archiviazione dei dati della coda di stampa.

A questo indirizzo trovate le indicazioni sull’utility Gestore di Stampa presente in macOS Sonoma.